Дело государственной важности

Сборная Германии по футболу, решившаяся на кадровые перемены после провала на чемпионате мира, обзавелась новым наставником. Как и ожидалось, им стал Юрген Клопп. Стороны заключили соглашение на четыре года. Соответственно, один из наиболее успешных футбольных специалистов нынешнего столетия, если обойдется без форс-мажоров, поработает с командой на Евро-2028 и чемпионате мира 2030 года. Немец, покинувший «Ливерпуль» летом 2024 года, вернулся к тренерской деятельности после двухлетнего перерыва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер сборной Германии по футболу Юрген Клопп

Фото: Michael Probst / AP Главный тренер сборной Германии по футболу Юрген Клопп

Фото: Michael Probst / AP

О том, что Юрген Клопп стал новым главным тренером сборной Германии, сообщила пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB). Контракт между сторонами рассчитан на четыре года, то есть Клопп проведет на посту два крупных турнира — чемпионат Европы 2028 года и чемпионат мира 2030-го. Он приступит к исполнению обязанностей 15 августа.

Как ранее сообщала газета Bild, зарплата Юргена Клоппа составит €7 млн в год. Иначе говоря, ради ключевого поста в сборной Германии 59-летний специалист пошел на понижение. Должность глобального руководителя футбольных операций в Red Bull, которую он, взяв паузу в тренерской карьере, занял в январе 2025-го, приносила ему от €10 млн до €12 млн в год, по разным оценкам.

Новый главный тренер понадобился сборной Германии после провала на завершившемся меньше недели назад мировом первенстве, которое принимали США, Канада и Мексика. Без блеска пройдя групповой этап, команда тем не менее продвинулась вперед с первого места, однако в play-off споткнулась сразу же — уступила в серии пенальти скромной сборной Парагвая. Вскоре после раннего вылета с чемпионата мира контракт с прежним наставником, Юлианом Нагельсманом, был расторгнут.

Приветствуя Юргена Клоппа, руководство DFB дало понять, что видит в нем чуть ли не единственного человека, способного вывести национальную команду из кризиса.

Кризис этот затянулся. На чемпионатах мира немцы уже 12 лет не добивались результатов, которые можно было бы считать удовлетворительными. После победы в 2014 году команда дважды — в 2018-м и 2022-м — не выходила из группы. Сравнительно удачно для сборной Германии из последних турниров сложился разве что домашний Евро-2024. Он завершился для хозяев поражением в упорном, перетекшем в дополнительное время четвертьфинале от испанцев, которые в итоге стали обладателями титула.

Президент DFB Бернд Нойендорф заявил, что Клопп «был первым выбором» и организация «сделала все возможное, чтобы добиться его назначения». Первый вице-президент союза Ханс-Йоахим Ватцке назвал Юргена Клоппа «одним из лучших тренеров мира». Спортивный директор DFB Руди Феллер отметил Клоппа как «выдающегося мотиватора», который способен «развивать молодых игроков и учить свои команды работать под давлением».

Юрген Клопп действительно один из наиболее популярных и успешных футбольных тренеров XXI века.

Наиболее свежий отрезок его карьеры (до взятого два года назад перерыва в тренерской деятельности) связан с «Ливерпулем». Немецкий специалист руководил знаменитым английским клубом девять сезонов (2015–2024). За это время он вернул команде статус полноценного гранда: выиграл с ней первое за три десятилетия золото чемпионата страны; победил в Лиге чемпионов, престижнейшем из еврокубков; хотя бы по разу взял все остальные, не столь ценные, награды. В результате Клопп вполне заслуженно был возведен в ранг клубной легенды.

Как клубная легенда немец воспринимается и болельщиками дортмундской «Боруссии». Известная, крепкая, но нечасто добиравшаяся до разнообразных вершин команда при Клоппе дважды завоевала золото чемпионата Германии, один раз выиграла кубок страны, а также добралась до финала Лиги чемпионов.

Со сборными Юрген Клопп никогда не работал. На новом посту он дебютирует 24 сентября в выездной встрече Лиги наций против команды Нидерландов. Через три дня немцы сыграют первый домашний матч при Клоппе — с греками в Аугсбурге. Квалификация к Евро-2028, который примут Великобритания и Ирландия, стартует не раньше марта 2027 года. Жеребьевка отборочного турнира пройдет в декабре.

Роман Левищев