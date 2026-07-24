В Кирове не выявили загрязнения воздуха после ракетного удара по предприятию

В Кирове специалисты не зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ после ракетного удара по предприятию. Об этом сообщила пресс-служба правительства Кировской области.

Лаборатория провела исследование атмосферного воздуха в микрорайоне Филейка. Пробы были проверены по семи показателям, включая оксид углерода, оксиды азота, аммиак, диоксид серы, хлористый водород и углерод.

Ранее сообщалось, что при атаке шесть человек погибли, еще 32 получили ранения.

Анна Кайдалова