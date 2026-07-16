Два тамбовских завода получат 100 млн из федерального бюджета на модернизацию
Правительство РФ выделило Тамбовской области 100 млн руб. на докапитализацию Фонда развития промышленности региона. Это должно обеспечить реализацию не менее двух промышленных проектов модернизации — на АО «Мичуринский завод "Прогресс"» и АО «Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С. Артемова». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Субсидия предоставляется из федерального бюджета бюджету региона в целях софинансирования расходных обязательств области. На «Прогрессе» планируется организовать производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов, а также электрической распределительной и контрольно-измерительной аппаратуры. На «Комсомольце» проведут модернизацию и обновление станков в цехах. Ожидается, что за счет субсидии предприятия привлекут не менее 21,8 млн руб. инвестиций в основной капитал, а объем отгруженных товаров собственного производства и выполненных работ по виду деятельности «Обрабатывающие производства» составит не менее 24 млн руб.
Отмечается, что за последние два года в рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» для Тамбовской области из федерального бюджета уже было направлено 250 млн руб.
По данным Rusprofile, АО «Мичуринский завод "Прогресс"» зарегистрировано в Мичуринске Тамбовской области в 1992 году. Основной вид деятельности — производство навигационных, метеорологических, геодезических и геофизических приборов. Уставный капитал — 575,6 тыс. руб. Данные об учредителях отсутствуют в ЕГРЮЛ (до 2022 года владельцем выступал комитет по управлению имуществом администрации Тамбовской области). Генеральный директор — Александр Паршин. Финансовые показатели АО не раскрываются.
АО «Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С. Артемова» зарегистрировано в Тамбове в 1992 году. Основной вид деятельности — производство оборудования для обработки материалов с использованием процессов, включающих изменение температуры. Уставный капитал — 100,9 млн руб. Данные об учредителях отсутствуют в ЕГРЮЛ (до 2021 года владельцем также выступал комитет по управлению имуществом Тамбовской области). Генеральный директор — Сергей Абросимов. Выручка АО за 2025 год составила 3,78 млрд руб., чистая прибыль — 94,2 млн руб.
В августе прошлого года «Ъ-Черноземье» сообщал, что ООО «Тамбовские литейные технологии» реализуют инвестпроект по расширению производства стоимостью 52 млн руб. Большую часть средств — 41 млн руб. — Фонд развития промышленности Тамбовской области (ФРП) предоставил инвестору в виде льготного займа.