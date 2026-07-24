США ввели санкции против главы мексиканского картеля «Халиско. Новое поколение»

Министерство финансов США объявило о введении «крупнейших в истории» санкций против мексиканского картеля «Халиско. Новое поколение» (CJNG), включая и Хуана Карлоса Гонсалеса, которого в Штатах называют лидером этой преступной группировки. Как заявило министерство, санкции вводятся в отношении в общей сложности 50 человек и компаний, связанных с картелем и оказывающих ему помощь в отмывании и сокрытии активов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Liberto Urena / Reuters Фото: Liberto Urena / Reuters

Картель считается одной из самых экстремистских военизированных преступных группировок страны. В феврале этого года был захвачен и умер от ранений по дороге в больницу ее многолетний лидер Немесио Осегера, более известный как Эль Менчо. Его смерть спровоцировала многодневную волну насилия в 20 из 32 штатов страны. После смерти Осегеры картель возглавил его племянник Хуан Карлос Гонсалес, имеющий двойное гражданство Мексики и США.

Объявляя о санкциях против Гонсалеса, Минфин США напомнил, что тот является обвиняемым по федеральному делу о наркоторговле и что власти США установили награду в $5 млн за информацию, которая приведет к его аресту.

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Николай Зубов