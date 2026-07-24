В Екатеринбурге мотоциклист насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

ДТП произошло 24 июля в Верх-Исетском районе, на улице Крауля в районе дома № 65. По предварительным данным, водитель мотоцикла допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в нарушение ПДД в неустановленном месте. В результате инцидента пешеход от полученных травм скончался до прибытия скорой помощи. Его личность сейчас устанавливается. Водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. По факту ДТП назначено проведение расследования.

Полина Бабинцева