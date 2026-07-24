Песков: РФ должна использовать дуализм США по вопросу Украины в своих интересах
Вашингтон одновременно поддерживает Киев и стремится завершить украинский конфликт. Россия должна использовать такой дуализм в своих целях, считает пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Нашим интересам абсолютно соответствует их желание способствовать мирному урегулированию», — заявил господин Песков в интервью «Вестям». Желание американского президента Дональда Трампа завершить конфликт он назвал искренним.
Дмитрий Песков добавил, что Россия продолжит ждать новых предложений американской стороны по мирному урегулированию. Продолжение СВО он назвал непредпочтительным путем. «Но в условиях отсутствия мирных перспектив мы будем идти до конца, до полной победы», — отметил он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили украинский конфликт на саммите АСЕАН 23 июля. После встречи господин Рубио признал, что сторонам придется искать новый подход к урегулированию.
Диалог между США и Россией по украинскому урегулированию носит узкопрофильный характер, несмотря на то, что российско-американские отношения в целом находятся «в руинах». Россия и США демонстрируют взаимную политическую волю к проведению переговоров и поддерживают контакты по данной теме даже при наличии пауз в основном переговорном процессе, и Москва надеется, что это шаг будет способствовать возрождению двусторонних связей. Ранее Россия выразила признательность США за стремление способствовать достижению цели прекращения боевых действий и человеческих потерь на Украине, и Владимир Путин заявлял о готовности к совместной с американскими партнерами проработке возможных путей урегулирования.
Китай также поддерживает усилия США по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, ожидая скорейшего достижения сторонами соглашения. В сообщениях Кремля отмечалось, что на переговорах в Эр-Рияде обсуждались шаги по формированию переговорных групп для урегулирования конфликта на Украине, включая создание российских и американских экспертных групп по украинскому урегулированию. Однако госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что США не могут считаться беспристрастным посредником, поскольку поддерживают украинскую сторону.