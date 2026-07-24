Песков: РФ должна использовать дуализм США по вопросу Украины в своих интересах

Вашингтон одновременно поддерживает Киев и стремится завершить украинский конфликт. Россия должна использовать такой дуализм в своих целях, считает пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Нашим интересам абсолютно соответствует их желание способствовать мирному урегулированию», — заявил господин Песков в интервью «Вестям». Желание американского президента Дональда Трампа завершить конфликт он назвал искренним.

Дмитрий Песков добавил, что Россия продолжит ждать новых предложений американской стороны по мирному урегулированию. Продолжение СВО он назвал непредпочтительным путем. «Но в условиях отсутствия мирных перспектив мы будем идти до конца, до полной победы», — отметил он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили украинский конфликт на саммите АСЕАН 23 июля. После встречи господин Рубио признал, что сторонам придется искать новый подход к урегулированию.