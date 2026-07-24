Российские ватерполистки уступили испанкам в полуфинале Кубка мира
Женская сборная России не смогла выйти в финал Кубка мира, который проходит в Сиднее. В полуфинальном матче команда уступила испанкам — действующим олимпийским чемпионкам.
Основное время встречи завершилось со счетом 10:10. В серии пенальти сильнее оказалась сборная Испании — 5:3.
За Кубок мира испанки сыграют с командой США. В матче за третье место сборная России сыграет с австралийками. Обе игры пройдут 26 июля.
Три лучшие сборные по итогам Кубка мира отберутся на мировое первенство 2027 года. Российские ватерполистки участвуют в турнире с национальной символикой.