Российские ватерполистки уступили испанкам в полуфинале Кубка мира

Женская сборная России не смогла выйти в финал Кубка мира, который проходит в Сиднее. В полуфинальном матче команда уступила испанкам — действующим олимпийским чемпионкам.

Основное время встречи завершилось со счетом 10:10. В серии пенальти сильнее оказалась сборная Испании — 5:3.

За Кубок мира испанки сыграют с командой США. В матче за третье место сборная России сыграет с австралийками. Обе игры пройдут 26 июля.

Три лучшие сборные по итогам Кубка мира отберутся на мировое первенство 2027 года. Российские ватерполистки участвуют в турнире с национальной символикой.

Арнольд Кабанов