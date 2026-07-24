Квартирный вопрос довел до убийства

Мособлсуд вынес приговор по резонансному уголовному делу 27-летнего жителя Балашихи Артема Миссюры. Он отравил двух человек и хотел таким же образом убить еще семь. Маньяк убивал из чувства зависти и ради недвижимости: он хотел жить один и соответствовать образу, который демонстрировал в соцсетях. В ходе предварительного следствия отравитель признал вину, однако в суде передумал и попросил провести разбирательство с участием присяжных.

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Московский областной суд 24 июля огласил приговор Артему Миссюре, известному также как «балашихинский отравитель». Ему вменяли убийство бабушки и друга детства, а также покушение на убийство еще семи человек, среди которых родители, сестра, девушка и два друга, а также крупное мошенничество (п. «а», «е», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Как уже рассказывал “Ъ”, по материалам дела, осенью 2023 года Артем Миссюра решил ради наживы отравить своих родственников, а также друга, успехам которого завидовал.

Фигурант был из семьи со скромным достатком, однако в соцсетях выставлял себя богатым человеком — для этого он использовал «Фотошоп» и пакеты из премиальных магазинов.

Чтобы расправиться с семьей, установил Следственный комитет России, Артем Миссюра купил в интернете сильнодействующие и ядовитые вещества. Сначала фигурант испытал яд на своей девушке, с которой давно находился в романтических отношениях. 13 января 2024 года маньяк подмешал яд ей в напиток. У девушки случился инсульт, ее госпитализировали, но она осталась жива. 3 февраля 2024 года отравитель из Балашихи, сидя с другом в салоне автомобиля, угостил его ягодным морсом, в который заранее добавил яд. Мужчина скончался в больнице.

Родственников фигурант травил с января по июнь 2024 года. Он подсыпал в продукты в квартире своей бабушки и квартире родителей сильнодействующие химические вещества, желая отравить мать, отчим, сестру, бабушку и дядю. Члены семьи поочередно, а некоторые и по несколько раз попадали в больницу с признаками отравления, однако причину их плохого самочувствия врачи определить не могли. В результате 18 апреля 2024 года бабушка обвиняемого оказалась в реанимации, где и скончалась.

В мае 2024 года он решил убить брата своей девушки, так как задолжал ему деньги и не хотел их возвращать.

Для этого фигурант встретился с мужчиной и его другом. Артем Миссюра угостил обоих рулетом с крабовыми палочками, в который добавил ядовитое вещество. Жертв госпитализировали, благодаря вмешательству врачей летального исхода удалось избежать.

Кроме этого, маньяку инкриминировали еще и мошенничество.

Когда его девушка находилась в больнице с отравлением, Артем Миссюра, воспользовавшись доступом к ее мобильному телефону и банковским приложениям, оформил на ее имя два кредита на общую сумму 574 тыс. руб.

Деньги молодой человек потратил на свои нужды.

30 июля 2025 года дело было направлено в суд. В ГСУ СКР тогда сообщили, что «под тяжестью предъявленных доказательств обвиняемый признался и раскаялся в содеянном». В суде он передумал и заявил о своей невиновности, а также потребовал провести разбирательство с участием присяжных.

В прениях представитель гособвинения просил назначить фигуранту пожизненное заключение.

Сам фигурант извинился перед своими жертвами и заявил, что хотел убить только отчима, потому что тот оказывал на него «большое психологическое давление».

«Я хотел бы принести свои глубочайшие, искренние извинения всем людям, которые физически или душевно пострадали от моих действий или недействий. Особенно тем, которые потеряли родного, близкого человека. Молюсь и надеюсь, что когда-нибудь их душевные раны смогут зажить»,— отметил подсудимый. Он также выразил желание отправиться на СВО, чтобы кровью искупить вину.

В результате присяжные вынесли обвинительный вердикт, а суд согласился с позицией прокурора и лишил отравителя свободы пожизненно.

Ефим Брянцев