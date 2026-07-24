Полузащитник сборной Австралии Вольпато сдал положительный тест на кокаин

Футболист сборной Австралии и итальянского клуба «Сассуоло» Кристиан Вольпато сдал положительный тест на кокаин. Об этом сообщает газета The Sun.

По данным источника, полузащитника дважды за один вечер остановили за превышение скорости на трассе в Сиднее. В первый раз тест на наличие алкоголя в крови показал отрицательный результат. Однако через несколько часов, при повторном анализе в его организме был обнаружен кокаин. The Sun пишет, что футболиста на шесть месяцев лишили международных водительских прав.

В составе сборной Австралии 22-летний Кристиан Вольпато выступил на чемпионате мира 2026 года. За команду он провел три матча на турнире, не отличившись результативными действиями.

Арнольд Кабанов