Полузащитник сборной Австралии Вольпато сдал положительный тест на кокаин
Футболист сборной Австралии и итальянского клуба «Сассуоло» Кристиан Вольпато сдал положительный тест на кокаин. Об этом сообщает газета The Sun.
По данным источника, полузащитника дважды за один вечер остановили за превышение скорости на трассе в Сиднее. В первый раз тест на наличие алкоголя в крови показал отрицательный результат. Однако через несколько часов, при повторном анализе в его организме был обнаружен кокаин. The Sun пишет, что футболиста на шесть месяцев лишили международных водительских прав.
В составе сборной Австралии 22-летний Кристиан Вольпато выступил на чемпионате мира 2026 года. За команду он провел три матча на турнире, не отличившись результативными действиями.
Случаи обнаружения кокаина у спортсменов не единичны. Так, в допинг-пробе российского баскетболиста Никиты Курбанова также был найден кокаин, однако он получил минимальную дисквалификацию в три месяца, доказав, что употребление произошло во внесоревновательный период и не давало спортивного преимущества. Ранее, хоккеист Евгений Кузнецов также проходил программу реабилитации после положительного теста на кокаин.
Проанализировав подобные прецеденты, можно отметить, что кокаин является одним из запрещенных препаратов, которые время от времени обнаруживаются у профессиональных спортсменов в разных видах спорта. Это подчеркивает постоянную проблему борьбы с наркотиками в спортивной среде, несмотря на существующие антидопинговые правила и программы помощи.