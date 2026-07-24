Балашихинскому отравителю Миссюре дали пожизненное

Московский областной суд признал жителя Балашихи Артема Миссюру виновным в убийстве бабушки и друга — он отравил их ядом. Его приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, сообщает подмосковная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Следствие считает, что в январе 2024 года Артем Миссюра подмешал своей девушке яд в коктейль. Ее госпитализировали, а он в это время оформил на ее имя два кредита общей суммой свыше 750 тыс. рублей. Позднее он накормил отравленным вареньем своего друга: тот скончался в больнице через два дня.

Затем Артем Миссюра добавлял яд в продукты и лекарства своим родственникам. Маму и отчима врачи спасли, а бабушка умерла. После задержания он признался, что хотел получить в наследство ее квартиру. На суде обвиняемый попросил прощения перед жертвами и заявил, что хотел убить только отчима, так как он оказывал «большое психологическое давление».

Подробнее — в материале «Ъ» «Убийство из чувства зависти».