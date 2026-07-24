Балашихинскому отравителю Миссюре дали пожизненное
Московский областной суд признал жителя Балашихи Артема Миссюру виновным в убийстве бабушки и друга — он отравил их ядом. Его приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, сообщает подмосковная прокуратура.
Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ
Следствие считает, что в январе 2024 года Артем Миссюра подмешал своей девушке яд в коктейль. Ее госпитализировали, а он в это время оформил на ее имя два кредита общей суммой свыше 750 тыс. рублей. Позднее он накормил отравленным вареньем своего друга: тот скончался в больнице через два дня.
Затем Артем Миссюра добавлял яд в продукты и лекарства своим родственникам. Маму и отчима врачи спасли, а бабушка умерла. После задержания он признался, что хотел получить в наследство ее квартиру. На суде обвиняемый попросил прощения перед жертвами и заявил, что хотел убить только отчима, так как он оказывал «большое психологическое давление».
Подробнее — в материале «Ъ» «Убийство из чувства зависти».
Уголовное дело против Артема Миссюры расследовал Следственный комитет России, оно было направлено в Мособлсуд для рассмотрения. Изначально Миссюра признавал свою вину, но затем отказался от показаний и запросил разбирательство с участием присяжных. Он настаивал на том, что планировал убить только отчима, который оказывал на него «большое психологическое давление», при этом отрицал, что стремился завладеть имуществом родственников. В то же время мотивом преступлений следствие называет чувство зависти и желание получить недвижимость, а также стремление обвиняемого соответствовать образу состоятельного человека, который он создавал в социальных сетях. Для совершения отравлений Артем Миссюра приобретал сильнодействующие и ядовитые вещества через интернет-сервис.