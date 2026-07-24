Трамп потребовал от Саудовской Аравии наладить отношения с Израилем
Если Саудовская Аравия не начнет нормализацию двусторонних отношений с Израилем, то недавняя сделка США и королевства о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики будет расторгнута. Об этом Белый дом заявил 23 июля, через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп назвал условием американо-саудовского соглашения присоединение Эр-Рияда к «соглашениям Авраама» — концепции установления арабо-еврейских отношений.
По данным американских СМИ, договоренности с Эр-Риядом изначально не содержали условий, касающихся Израиля, а поменять их господин Трамп решил постфактум, после того как на него обрушился шквал критики.
Американо-саудовское ядерное соглашение было подписано в Вашингтоне 22 июля министром энергетики США Крисом Райтом и его коллегой из Саудовской Аравии принцем Абдель Азизом бен Салманом. Как отмечает Axios, в документе оговаривается, что американские компании окажут Саудовской Аравии помощь в развитии ее гражданской ядерной программы. Но эта программа, как подчеркивало Министерство энергетики США, не позволит Саудовской Аравии использовать свою ядерную энергию в каких-либо целях, кроме гражданских.
При этом, как обращают внимание американские СМИ, условия сделки не предполагают инвазивных проверок со стороны МАГАТЭ и оставляют окно возможностей для того, чтобы США и Саудовская Аравия рано или поздно обсудили процесс обогащения урана на саудовской территории.
Что касается присоединения Саудовской Аравии к «соглашениям Авраама», то это не обсуждалось ни на одном этапе переговоров между Вашингтоном и Эр-Риядом, рассказали источники катарского издания Middle East Eye, знакомые с ходом консультаций. Постфактум потребовать от Эр-Рияда установления контактов с Израилем в обмен на сотрудничество в ядерной энергетике было импровизацией господина Трампа, дали понять источники телеканала CNN.
Подробнее — в материале «Саудовской Аравии дали в нагрузку Израиль».
Идея «соглашений Авраама», предполагающих нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами, активно продвигалась Дональдом Трампом во время его первого президентского срока, что привело к подписанию договоров с ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом. Целью этих соглашений было укрепление межгосударственного диалога и сотрудничества в сферах обороны, технологий и экономики. Однако Саудовская Аравия, несмотря на просьбы Трампа, тогда отказалась присоединиться к ним, особенно на фоне разногласий с ОАЭ и войны в Иране, что привело к ужесточению позиции Эр-Рияда по отношению к правительству Израиля.
Впоследствии отношение Саудовской Аравии к нормализации отношений с Израилем стало зависеть от урегулирования палестино-израильского конфликта и создания независимого палестинского государства. Власти королевства заявляли, что не готовы к нормализации без решения проблемы Газы и достижения стабильности на основе палестинского урегулирования. При этом, весной 2024 года США и Саудовская Аравия обсуждали оборонительный пакт, в рамках которого королевство могло бы установить полноценные дипломатические отношения с Израилем в обмен на гарантии безопасности и поддержку ядерной программы.