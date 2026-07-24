Трамп потребовал от Саудовской Аравии наладить отношения с Израилем

Если Саудовская Аравия не начнет нормализацию двусторонних отношений с Израилем, то недавняя сделка США и королевства о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики будет расторгнута. Об этом Белый дом заявил 23 июля, через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп назвал условием американо-саудовского соглашения присоединение Эр-Рияда к «соглашениям Авраама» — концепции установления арабо-еврейских отношений.

По данным американских СМИ, договоренности с Эр-Риядом изначально не содержали условий, касающихся Израиля, а поменять их господин Трамп решил постфактум, после того как на него обрушился шквал критики.

Американо-саудовское ядерное соглашение было подписано в Вашингтоне 22 июля министром энергетики США Крисом Райтом и его коллегой из Саудовской Аравии принцем Абдель Азизом бен Салманом. Как отмечает Axios, в документе оговаривается, что американские компании окажут Саудовской Аравии помощь в развитии ее гражданской ядерной программы. Но эта программа, как подчеркивало Министерство энергетики США, не позволит Саудовской Аравии использовать свою ядерную энергию в каких-либо целях, кроме гражданских.

При этом, как обращают внимание американские СМИ, условия сделки не предполагают инвазивных проверок со стороны МАГАТЭ и оставляют окно возможностей для того, чтобы США и Саудовская Аравия рано или поздно обсудили процесс обогащения урана на саудовской территории.

Что касается присоединения Саудовской Аравии к «соглашениям Авраама», то это не обсуждалось ни на одном этапе переговоров между Вашингтоном и Эр-Риядом, рассказали источники катарского издания Middle East Eye, знакомые с ходом консультаций. Постфактум потребовать от Эр-Рияда установления контактов с Израилем в обмен на сотрудничество в ядерной энергетике было импровизацией господина Трампа, дали понять источники телеканала CNN.

Подробнее — в материале «Саудовской Аравии дали в нагрузку Израиль».