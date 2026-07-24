Нижегородские предприятия АПК будут платить за ТКО по количеству сотрудников

Региональные операторы ТКО в Нижегородской области сохранят начисление платы предприятиям агропромышленного комплекса исходя из количества сотрудников. Об этом сообщили в областном министерстве экологии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Ранее некоторые операторы стали начислять сельхозпроизводителям плату за вывоз мусора, взяв за расчет площади сельскохозяйственных построек. Плату за мусор фермерам насчитали как владельцам офисной недвижимости с сотнями сотрудников — исходя из площади коровников и овощехранилищ, хотя работают в них всего по несколько человек. В итоге предприятия АПК получили досудебные претензии с требованием заплатить 2–17 млн руб.

Действия регоператоров в правительстве посчитали неправомерными. «В связи с этим региональные операторы приняли решение сохранить действующий порядок начислений — исходя из количества сотрудников, без перехода на расчет по площади объектов. Таким образом, увеличения платы для сельскохозяйственных предприятий не будет», — заверили в министерстве.

Там добавили, что ситуация не потребует внесения изменений в территориальную схему обращения с отходами.

Владимир Зубарев