В овсе тяжкие

Предприятия АПК Нижегородской области пожаловались правительству и депутатам на многомиллионные счета за вывоз мусора, которые им выставили операторы ТКО. Плату за мусор фермерам насчитали как владельцам офисной недвижимости с сотнями сотрудников — исходя из площади коровников и овощехранилищ, хотя работают в них всего по несколько человек. Некоторые счета превысили выручку сельхозпроизводителей, однако операторы обвинили компании в сокрытии недвижимости и численности штата, а также сослались на пробелы в законах и тарифном регулировании. Ситуация может потребовать корректировки территориальной схемы обращения с отходами, полагают эксперты, которые вместе с властями предложили платить за фактический объем вывоза мусора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Правительству Нижегородской области и депутатам заксобрания пришлось разбираться с многомиллионными счетами за вывоз мусора, которые региональные операторы ТКО начислили предприятиям агропромышленного комплекса за 2019–2025 годы и направили им требования об оплате и досудебные претензии. В 2026 году регоператоры рассчитали плату по нормативам офисных и административных зданий с сотнями сотрудников, взяв за основу площади коровников и овощехранилищ, уточнил заместитель министра сельского хозяйства Олег Григорьев. «Они не используются для размещения офисов, а штат сотрудников, которые обслуживают данные помещения, даже при значительной площади строения, как правило, не превышает пяти человек. Например, по применяемым нормативам площадь коровника 1,4 тыс. кв. м соответствует объему ТКО, которые образуются при работе 800 сотрудников. Тогда как в помещении содержатся коровы и работают четыре человека: доярки и два скотника»,— рассказал господин Григорьев на заседании комитета заксобрания по АПК.

Фактический объем накопления ТКО у фермеров явно несопоставим с офисами, а отходы животных считаются побочными продуктами, регулируются специальными требованиями и используются для удобрений. Договоры предприятий АПК с операторами на вывоз ТКО заключены по численности штата и фактического объема мусора, уточнил чиновник. Тем не менее от фермеров потребовали доплатить по 2–17 млн руб. «Это приводит к возложению на сельхозпроизводителей необоснованного и непосильного финансового бремени. У некоторых выручка меньше, чем выставленная плата за вывоз ТКО. Ее необходимо скорректировать и наладить порядочный диалог, а не рассылать уведомления с угрозами»,— добавил Олег Григорьев.

Руководитель АО «Березняковский» Сергей Бардин рассказал, что оператор ООО «МСК-НТ» насчитал компании 2 млн руб. за здание площадью 700 кв. м с пятью сотрудниками. При этом мусоровоз каждый месяц вывозит 15 куб. м отходов. «Мы готовы заключить новый договор на вывоз мусора. Нельзя взимать плату как за крупные торговые центры и жилые дома, нужно начислять плату за фактический объем»,— полагает господин Бардин. Другой оператор «Ситиматик — Нижний Новгород» формально использовал данные ЕГРН и искусственно приравнял коровники к офисам, добавил представитель ассоциации «Народный фермер» Олег Козлов. «Произвол в расчетах подтверждается абсурдностью результатов: исходя из сумм, оператор предполагает, что на ферме в деревне с населением менее 100 человек одновременно трудятся 357 сотрудников. Полагаем, что действия операторов содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции и злоупотребления доминирующим положением»,— заявил общественник. Он добавил, что ситуация стала возможной из-за отсутствия норматив накопления мусора именно для предприятий АПК, и законодательство необходимо регулировать на федеральном уровне.

Гендиректор «Ситиматик — Нижний Новгород» Александр Гаврилица согласился, что постановление правительства РФ, в котором утверждены тарифы на вывоз ТКО, не учитывает агропромышленные комплексы. Поэтому при заключении договора невозможно определить, какое именно предприятие обслуживает региональный оператор, который руководствуется информацией о числе работников или площади зданий. А директор нижегородского филиала оператора ООО «МСК-НТ» Иван Егоршин рассказал, что некоторые фермеры скрывают недвижимость и заключают договор на вывоз ТКО только с одной территории, за которую платят. «Получается, абонент скрыл данные об объектах и сотрудниках. Мы предлагаем полное решение проблемы: на всех объектах создать свои места накопления, поставить тару, заключить договор по факту вывоза. Региональные операторы несут убытки из-за избыточного мусора, который не оплачивается»,— отметил господин Егоршин.

Предприятия АПК не относятся к иным предприятиям промышленности, использовать отдельный норматив накопления ТКО для них невозможно, напомнила заслуженный эколог России Клара Романова. Если сельхозпроизводители решат устанавливать контейнерные площадки, придется менять территориальную схему обращения с отходами. «Необходимо решать вопросы по факту накопления отходов»,— полагает госпожа Романова. Депутаты рекомендовали операторам договориться с фермерами, пообещав проконтролировать ситуацию.

Роман Рыскаль