Ратмир Мавлиев подал иск о незаконности увольнения с должности мэра Уфы

Бывший глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сегодня подал в Октябрьский районный суд иск о признании недействительным решения горсовета, который 14 июля досрочно расторг с ним трудовой контракт, истекавший в сентябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ Бывший глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Поводом для этого стало лишение господина Мавлиева доступа к гостайне, без которого невозможно руководить городской администрацией.

Адвокат Марат Самойлов, представляющий интересы Ратмира Мавлиева, сообщил некоторые детали исковых требований: необоснованное лишение допуска к гостайне и нарушение процедуры увольнения. «Он не был заранее уведомлен и, соответственно, не имел возможности представить свои доводы»,— пояснил адвокат.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», весной этого года Ратмир Мавлиев стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, мэр участвовал в выводе из муниципальной собственности части земельного участка санатория «Радуга» стоимостью 13,2 млн руб., граничащего с коттеджем, в котором он проживал. Ему также инкриминируют получение 10 млн руб. от представителя строительной компании и сбор с рекламных агентств 31 млн руб. в некоммерческий Общественный фонд развития города, которые якобы пошли на премиальный Lexus. Вину господин Мавлиев не признает.

Булат Баширов