В Свердловской области на 8,3% снизился индекс промышленного производства

В январе–июне 2026 года индекс промышленного производства в Свердловской области упал до 91,7% относительно аналогичного периода предыдущего года, говорится в данных Свердловскстата. Сектором с положительной динамикой стала сфера обеспечения электроэнергией и газом: здесь показатель вырос на 3,6%. В остальных отраслях зафиксирован спад, включая снижение в добыче полезных ископаемых на 9,2% и обрабатывающих производствах на 9,4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Рост наблюдался лишь в отдельных направлениях переработки: выпуск компьютеров и оптических изделий увеличился на 29,3%, производство автотранспорта — на 28,9%, обработка древесины — на 12,9%, а изготовление продуктов питания — на 3,9%. Падение зафиксировано в производстве электрического оборудования (на 13,4%), металлургии (на 13,1%) и ремонте техники (на 21%). Также снизились показатели выпуска машин на 12,6% и готовых металлических изделий на 9,1%.

Производство резиновых и пластмассовых изделий снизилось на 5,6%, а в сфере водоснабжения снижение составило 5%.