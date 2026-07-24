Минцифры, РФС и РПЛ запускают «Чемпионат болельщиков»

Министерство цифрового развития РФ, Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) запускают «Чемпионат болельщиков» — игровой сервис в приложении «Госуслуги Карта болельщика».

Новый сервис поощряет посещение матчей всей семьей, участие в футбольных активностях, семейное вовлечение и регулярную поддержку любимого клуба. На основе набранных очков формируется турнирная таблица, доступная каждому пользователю. За посещение стадиона можно получить 10 баллов, за посещение матча вместе с детьми — 20 баллов. За верный прогноз на исход игры будет начислено 10 очков, за правильные ответы в футбольной викторине — до 15 очков.

Директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Татьяна Скворцова уточнила, что для участия в «Чемпионате болельщиков» необходимо авторизоваться на портале программы лояльности. Также она заявила, что каждый участник сможет выиграть подарки от РПЛ, клубов или партнеров. Как сообщили в пресс-службе РФС, главным призом по итогам сезона-2026/27 станет электромобиль с «Алисой» и сервисами «Яндекса».

Арнольд Кабанов