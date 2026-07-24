Пентагон признал УрФУ угрозой нацбезопасности США

Министерство войны США внесло Уральский федеральный университет (УрФУ) в Екатеринбурге в список организаций, представляющих угрозу национальной безопасности, следует из информации в документе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В список также попали российские университеты, институты, исследовательские центры, а также подобные организации из Китая и Ирана. Среди них — МГТУ им. Н.Э. Баумана, Институт молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения Российской академии наук, Высшая школа экономики, Национальный исследовательский Томский политехнический университет и другие.

Согласно документу, с 2026 финансового года минвойны США запрещено использовать любые средства для фундаментальных исследований, которые предполагают сотрудничество с любой организацией, включенной в этот список. Вводится запрет на выделение или расходование грантов, заключение контрактов или оказание любой другой помощи учреждениям высшего образования. Ограничение предполагает запрет на проведение исследований в сотрудничестве с любой организацией, включенной в список, или использование оборудования такой организации. Запрет на финансирование распространяется на всех сотрудников таких учреждений.

Ирина Пичурина