В Екатеринбурге на неделю изменят маршрут четырех трамваев

В Екатеринбурге временно изменится схема движения трамваев № 4, 5, 12 и 18. Как сообщили в городской администрации, ЕМУП «Гортранс» с 10 по 17 августа будет ремонтировать трамвайные пути на улице Блюхера. В связи с этим предприятие на неделю закроет движение трамваев от остановки «Улица Блюхера» до конечной «Шарташ» в обоих направлениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

На период проведения работ с 00:00 10 августа до 05:00 17 августа трамваи будут курсировать по измененным маршрутам:

Маршрут № 4: остановка «Метро Ботаническая» – улицы Юлиуса Фучика – 8 Марта – Куйбышева – Луначарского – проспект Ленина – Гагарина – Уральская – Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – Юлиуса Фучика – остановка «Метро Ботаническая»;

Маршрут № 5: остановка «Площадь 1-й Пятилетки» – проспект Космонавтов – улицы Уральская – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – остановка «40 лет ВЛКСМ»;

Маршрут № 12: остановка «Дворец спорта» – улицы Московская – Челюскинцев – Луначарского – Тверитина – Мичурина – ЦПКиО – Мичурина – Тверитина – Луначарского – Куйбышева – Радищева – Московская – остановка «Дворец спорта»;

Маршрут № 18: остановка «Волгоградская» – улицы Викулова – Татищева – проспект Ленина – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – остановка «40 лет ВЛКСМ».

Также на время ремонта будет ограничено движение автомобилей на участке улицы Блюхера от улицы Комсомольской до улицы Студенческой.

Полина Бабинцева