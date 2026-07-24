Директора курской фирмы осудили за хищения при благоустройстве Красной площади

Льговский районный суд назначил генеральному директору железногорского ООО «Горзеленхоз» Роману Лиморенко три года лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком по делу об особо крупном мошенничестве при благоустройстве Красной площади, площади перед ЦУМом и сквера районного дома культуры в городе Льгове. Ущерб бюджету Льгова оценили в 2,5 млн руб. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Курской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, Роман Лиморенко умышленно завысил объемы выполненных работ и количество строительных материалов в актах и справках о стоимости работ, а также недопоставил оборудование по муниципальному контракту, заключенному в 2023 году с администрацией Льгова. Подсудимый вину в мошенничестве не признал и утверждал, что не имел цели присвоения денежных средств. По словам гендиректора фирмы, «по накладным пошло задвоение позиций по материалам». Роман Лиморенко, однако, заявил, что им была допущена халатность. Суд тем не менее признал его виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

В ходе предварительного следствия фигурант частично возместил ущерб на сумму свыше 1,8 млн руб. На момент рассмотрения уголовного дела ущерб был возмещен в полном объеме.

В мае «Ъ-Черноземье» писал, что суд вынес приговор по уголовному делу о хищении более 3,6 млн руб. при благоустройстве парка культуры и отдыха города Котовска в Тамбовской области. Двоим жителям региона назначили условные сроки — три и четыре года.

Денис Данилов