Условные сроки назначили подрядчикам благоустройства парка в Тамбовской области

Суд вынес приговор по уголовному делу о хищении более 3,6 млн руб. при благоустройстве парка культуры и отдыха города Котовска Тамбовской области. Двоим жителям региона назначили условные сроки — три и четыре года. Удовлетворен гражданский иск о взыскании с фигурантов суммы материального ущерба. Об этом 5 мая рассказали в региональной прокуратуре.

По данным судебной картотеки на скамье подсудимых оказались Андрей Бутримов и Олег Шаров. Последний является гендиректором и совладельцем (49% долей) ООО «Витязь-строй», которому в 2019 году достался контракт на благоустройство парка. По данным следствия, деньги администрации Котовска были похищены «путем завышения объемов и стоимости фактически выполненных работ».

Бутримова и Шарова судили по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Приговор не вступил в законную силу.

В ЕИС «Закупки» содержится информация, что контракт с «Витязь-строем» заключили по начальной цене 59,9 млн руб. Фирма стала единственным участником торгов. Однако в процессе стоимость работ выросла до 61,8 млн руб. Все исполненные обязательства были фактически оплачены.

Андрей Бутримов, по данным Rusprofile, является гендиректором и единственным учредителем тамбовского ООО «Димикс».

Сегодня «Ъ-Черноземье» также писал, что Воронежский областной суд оставил в силе вердикт первой инстанции о невиновности предпринимателя Владимира Кодинцева. Господина Кодинцева обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере и хищении почти 8 млн руб. при благоустройстве парка «Городской сад» в Новохоперске в 2019 году.

Денис Данилов