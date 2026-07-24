В Пензенской области разрешили заправлять бензин в канистры на АЗС

Правительство Пензенской области начало постепенно снимать ограничения на розничную продажу топлива, сообщил губернатор Олег Мельниченко. С 24 июля водители смогут заправить бензин и дизель в канистру на АЗС.

«Поступало много обращений от граждан, у которых есть такая потребность для хозяйственных нужд, заправки приусадебной техники: мотоблоков, триммеров, газонокосилок», — объяснил господин Мельниченко в Telegram-канале. Лимит на одну канистру – 20 л.

Запасы горючего в регионе губернатор назвал достаточными. По его словам, бензином и дизелем обеспечены 60% АЗС, а автомобильные очереди на них удалось сократить.

В Пензенской области, как и в десятках регионов России, с середины-конца июня действуют ограничения на продажу топлива. Лимит по бензину на одного человека составляет 100 л, по дизелю — 200 л. Чтобы стабилизировать ситуацию на топливном рынке, российские власти приняли ряд мер: запретили экспорт бензина и дизеля до конца июля, ввели налоговые стимулы для импорта топлива и роста внутреннего производства.