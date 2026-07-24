В Пензенской области разрешили заправлять бензин в канистры на АЗС
Правительство Пензенской области начало постепенно снимать ограничения на розничную продажу топлива, сообщил губернатор Олег Мельниченко. С 24 июля водители смогут заправить бензин и дизель в канистру на АЗС.
«Поступало много обращений от граждан, у которых есть такая потребность для хозяйственных нужд, заправки приусадебной техники: мотоблоков, триммеров, газонокосилок», — объяснил господин Мельниченко в Telegram-канале. Лимит на одну канистру – 20 л.
Запасы горючего в регионе губернатор назвал достаточными. По его словам, бензином и дизелем обеспечены 60% АЗС, а автомобильные очереди на них удалось сократить.
В Пензенской области, как и в десятках регионов России, с середины-конца июня действуют ограничения на продажу топлива. Лимит по бензину на одного человека составляет 100 л, по дизелю — 200 л. Чтобы стабилизировать ситуацию на топливном рынке, российские власти приняли ряд мер: запретили экспорт бензина и дизеля до конца июля, ввели налоговые стимулы для импорта топлива и роста внутреннего производства.
Ограничения на розничную продажу топлива, включая запрет на заправку в канистры и установленные лимиты на объемы, действовали не только в Пензенской области, но и еще более чем в 20 российских регионах, таких как Крым, Вологодская, Курская, Белгородская, Брянская и Тюменская области. Эти меры были введены с начала июня для предотвращения локального дефицита и обеспечения бесперебойного снабжения топливом. В некоторых регионах, например, в Курской области, заправка разрешалась исключительно в баки автомобилей, а в Брянской области был введен запрет на заправку в канистры, но без лимита на объем. В Псковской области вводился еще более специфический лимит на продажу бензина — по номерам машин: в четные дни топливо могли купить владельцы авто, чьи номера начинаются с четных чисел, в нечетные — с нечетных.
Основной причиной дефицита стало нарушение баланса спроса и предложения на внутреннем рынке, связанное с паникой и ажиотажным спросом со стороны водителей, а также с логистическими проблемами и сокращением производства нефтепродуктов на ряде НПЗ. Например, в Севастополе, где также вводили ограничения, дефицит топлива возник из-за сложностей с логистикой, связанных с атаками на трассу Р-280 «Новороссия», ведущую на полуостров. Власти Крыма в ответ замораживали цены на бензин и вводили ограничения на отпуск до 30 литров в одни руки. В целом, российские власти в ответ на кризис принимали различные меры, включая временный запрет на экспорт дизельного топлива и бензина, а также налоговые стимулы для внутренней продажи, чтобы обеспечить насыщение внутреннего рынка.