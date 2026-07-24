МИД России подтвердил работу над визитом Лаврова в Иран
МИД России прорабатывает вопрос организации визита министра иностранных дел Сергея Лаврова в Тегеран. Об этом сообщил замглавы МИДа Андрей Руденко, передает ТАСС.
«Мы над этим работаем», — заявил господин Руденко в ответ на соответствующий вопрос журналиста иранского агентства Tasnim (цитата по ТАСС).
Последний визит Сергея Лаврова в Тегеран состоялся 25 февраля 2025 года. Тогда глава МИД России встретился с иранским коллегой Аббасом Аракчи и президентом Масудом Пезешкианом. 13 июля официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил о подготовке визита главы российского дипведомства, но конкретных дат не назвал.
Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Тегеран, дата которого прорабатывается, является частью активно развивающихся двусторонних отношений между странами. Эти отношения включают как подписание соглашений о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, так и общую позицию по региональным и международным вопросам. Например, Россия и Иран сотрудничают в таких сферах, как энергетика, транспорт, а также обсуждают вопросы региональной стабильности на Ближнем Востоке, включая ситуацию в Сирии, Йемене и Закавказье.
В ходе предыдущих встреч российский и иранский МИД обсуждали пути противодействия санкциям, что подчёркивает общее стремление к формированию многополярного миропорядка. Страны также имеют общие интересы в рамках таких организаций, как БРИКС и ШОС, и стремятся к переходу от однополярного порядка к более справедливому и инклюзивному. Обсуждаются вопросы иранской ядерной программы, а также возможное содействие России в вывозе обогащенного урана из Ирана.
Работа над договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном начата в 2022 году, и стороны надеются на финализацию этого документа. При президенте Масуде Пезешкиане Иран продолжает считать Россию стратегическим союзником. Обсуждение иранской ядерной программы и обстановка на Ближнем Востоке регулярно становятся ключевыми темами в диалоге между главами внешнеполитических ведомств двух стран.