МИД России подтвердил работу над визитом Лаврова в Иран

Составлено ИИ-Ассистентъ

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Тегеран, дата которого прорабатывается, является частью активно развивающихся двусторонних отношений между странами. Эти отношения включают как подписание соглашений о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, так и общую позицию по региональным и международным вопросам. Например, Россия и Иран сотрудничают в таких сферах, как энергетика, транспорт, а также обсуждают вопросы региональной стабильности на Ближнем Востоке, включая ситуацию в Сирии, Йемене и Закавказье.

В ходе предыдущих встреч российский и иранский МИД обсуждали пути противодействия санкциям, что подчёркивает общее стремление к формированию многополярного миропорядка. Страны также имеют общие интересы в рамках таких организаций, как БРИКС и ШОС, и стремятся к переходу от однополярного порядка к более справедливому и инклюзивному. Обсуждаются вопросы иранской ядерной программы, а также возможное содействие России в вывозе обогащенного урана из Ирана.

Работа над договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном начата в 2022 году, и стороны надеются на финализацию этого документа. При президенте Масуде Пезешкиане Иран продолжает считать Россию стратегическим союзником. Обсуждение иранской ядерной программы и обстановка на Ближнем Востоке регулярно становятся ключевыми темами в диалоге между главами внешнеполитических ведомств двух стран.