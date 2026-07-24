Нижегородское УФАС не смогло расторгнуть договоры аренды под новые «Пятерочки»

Нижегородское УФАС проиграло иски о признании недействительными договоров аренды, расширяющих площади владельца сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» (ООО «Агроторг») в Кстовском районе Нижнего Новгорода. Решения вынес Арбитражный суд Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Антимонопольное ведомство пыталось расторгнуть договоры ритейлера с предпринимателем Дмитрием Тутиным и ООО «Анкудиновка» на помещения в селе Большая Ельня (Балтийская, 6) и деревне Анкудиновка (Луговая, 30). УФАС ссылалось на то, что закон о торговле запрещает приобретать или арендовать дополнительную площадь магазинов в конкретном административно-территориальном образовании, если на сеть пришлось более 25% объема проданных продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий год.

У «Агроторга», по данным Росстата, в 2022 году этот показатель составил 27,78%. Однако суд указал, что данные за 2022 год Росстат опубликовал лишь 26 апреля 2023 года — после заключения оспариваемых договоров. Таким образом, признаков недобросовестности в действиях ответчиков суд не усмотрел.

На решение по «Анкудиновке» УФАС уже подало апелляцию.

По данным ведомства, в 2023 году доля «Агроторга» в Кстовском районе достигла уже 30,91%.

Галина Шамберина