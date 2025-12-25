УФАС требует расторгнуть договоры аренды площадей под новые «Пятерочки» в Кстове

Нижегородское УФАС выявило, что торговая сеть «Пятерочка» увеличила торговые площади в городе Кстово, где ее доля уже превышала 25%. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 25 декабря 2025 года.

Там напомнили, что закон о торговле запрещает приобретать или арендовать дополнительную площадь магазинов в конкретном административно-территориальном образовании, если на торговую сеть пришлось более 25% объема всех проданных продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий год.

Антимонопольное управление подало в суд иски о признании договоров аренды с владельцем сети ООО «Агроторг» недействительными.

По данным Арбитражного суда региона, 22 декабря УФАС подало три иска к ООО «Агроторг» и индивидуальному предпринимателю Тутину Д.А.

Галина Шамберина