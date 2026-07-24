Аркадий Дворкович не будет участвовать в выборах президента FIDE

Аркадий Дворкович отказался от участия в выборах на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE) из-за рисков для организации. Об этом он рассказал ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

23 июля Евросоюз внес Аркадия Дворковича в санкционный список. Он заявил, что это решение «будет незамедлительно оспорено всеми возможными способами». Также господин Дворкович, возглавляющий FIDE с 2018 года, объявил, что на время оставляет свой пост из-за введенных санкций. Исполняющим обязанности президента будет его заместитель, 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд.

Выборы президента FIDE пройдут в сентябре на генеральной ассамблее организации в Самарканде. Ранее свои кандидатуры выдвинули немцы Вадим Розенштайн и Ян-Хенрик Бюттнер, а также россиянин Кирсан Илюмжинов, руководивший федерацией с 1995 по 2018 год.

Арнольд Кабанов