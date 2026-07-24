Аркадий Дворкович не будет участвовать в выборах президента FIDE
Аркадий Дворкович отказался от участия в выборах на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE) из-за рисков для организации. Об этом он рассказал ТАСС.
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
23 июля Евросоюз внес Аркадия Дворковича в санкционный список. Он заявил, что это решение «будет незамедлительно оспорено всеми возможными способами». Также господин Дворкович, возглавляющий FIDE с 2018 года, объявил, что на время оставляет свой пост из-за введенных санкций. Исполняющим обязанности президента будет его заместитель, 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд.
Выборы президента FIDE пройдут в сентябре на генеральной ассамблее организации в Самарканде. Ранее свои кандидатуры выдвинули немцы Вадим Розенштайн и Ян-Хенрик Бюттнер, а также россиянин Кирсан Илюмжинов, руководивший федерацией с 1995 по 2018 год.
Аркадий Дворкович возглавлял Международную шахматную федерацию (FIDE) с 2018 года, сменив на этом посту другого россиянина, Кирсана Илюмжинова, который руководил федерацией почти четверть века. Илюмжинов также покинул свой пост из-за санкций США и административного кризиса в FIDE, когда крупные западные банки начали отказывать организации в сотрудничестве. Несмотря на это, Илюмжинов также планировал снова баллотироваться на пост президента FIDE, утверждая, что санкции сняты и у него есть поддержка федераций. В 2022 году Дворкович был переизбран президентом FIDE, одержав убедительную победу над украинским гроссмейстером Андреем Баришпольцем.