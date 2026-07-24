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Из Екатеринбурга в ОАЭ отправили около 300 кг рыбной продукции

Из аэропорта Кольцово в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 24 июля отправлено около 300 кг рыбной продукции и морепродуктов, произведенных на предприятии в Екатеринбурге, сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора

Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора

В состав партии вошли 82 кг готовой рыбной продукции и 200 кг сырья — рыбы и морепродуктов. Отгрузка прошла под контролем Россельхознадзора. Перед вылетом груз прошел полный цикл государственного контроля, включая проверку ветеринарных документов о безопасности продукции для потребителя.

Специалисты подтвердили соблюдение температурных условий хранения и целостность упаковки на всех этапах транспортировки. По итогам проверок нарушений не выявлено.

Ирина Пичурина

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