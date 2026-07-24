Наивный остров

В Музее наивного искусства в Екатеринбурге приготовили выставочный проект «Остров Тарабаровых. Наив и не только». В экспозицию вошло 99 работ 21 автора из московского собрания галериста Сергея Тарабарова и его супруги Евгении Черепниной. Впервые музей объединил произведения наивных и профессиональных художников на одной выставке. С миром наивного искусства Тарабаровых познакомилась София Паникова.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Остров Тарабаровых. Наив и не только»

Фото: София Паникова Выставка «Остров Тарабаровых. Наив и не только»

Фото: София Паникова

Сергей Тарабаров (1955-2020) был одним из первых российских галеристов, основателем московской галереи наивного искусства «Дар» (1990-2002). Произведения художников он начал собирать с 1988 года, в его коллекции более 400 произведений. Галерист был инициатором более 120 выставок. Кроме того, он выпускал материалы о наивном искусстве. Сергей Тарабаров был президентом Общественного фонда наивного искусства «Остров Тарабровых», который создал в 2003 году.

Сегодня коллекцию хранит его жена Евгения Черепнина. Она продолжает активную выставочную деятельность, ведет архив и документацию фонда, поддерживает связи с художниками и пополняет собрание. Открытие выставки 24 июля приурочено ко дню рождения Сергея Тарабарова и Дню наивного искусства, который он учредил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вдова Сергея Тарабарова Евгения Черепнина

Фото: София Паникова Вдова Сергея Тарабарова Евгения Черепнина

Фото: София Паникова

Впервые музей объединил наивных художников и профессиональных живописцев, показав их живопись, графику, деревянные скульптуры, керамику, ковры из войлока и клеенки. Среди представленных авторов можно увидеть друзей галеристов, с которыми их связывали многолетние отношения.

Комнаты последовательно раскрывают главные темы наивного искусства и реконструируют выставочные проекты Сергея Тарабарова.

Начинается экспозиция с зала, где показана семья коллекционера. Некоторые портреты написала дочь Валентина Черепнина. Она тоже художница, чьи работы занимают особое место в центре («Портрет мамы» и «На празднике»). Здесь же портреты искусствоведов, коллекционеров, художников — всех, кто составлял круг общения «Дара» и фонда «Остров Тарабаров» («Портрет К. Богемской», 1995). Из работ профессионалов показана глиняная композиция Дмитрия Широкова «Чаепитие в галерее "Дар"» (1994), живопись Натты Конышевой «Галерист С. Тарабаров и художник В. Аносов в гостях у Натты Конышевой» (2016). Центральное место на другой стене занимает работа с отсылкой к названию выставки — «Остров Тарабаровых», 2021 Сергея Леонова.

В самом небольшом зале выставлены натюрморты наивных авторов: «Натюрморт с ирисами» Василия Григорьева и «Натюрморт с поросенком» Алевтины Пыжковой. На другой стене — «Термы Каракаллы» Элеоноры Бобровой. Название «Русский деликатес» отсылает к выставке 1994 года в галерее «Дар».

Данная тема переходит и в другие залы. «Сцены с изобилием еды на столе — это часть русского менталитета и, соответственно, неистребимая часть отечественного наивного искусства. Наивные художники пишут только то, что очень хорошо знают»,— пояснила куратор выставки, заведующая отделом наивного искусства ЕМИИ Елена Тимошенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Остров Тарабаровых. Наив и не только»

Фото: София Паникова Выставка «Остров Тарабаровых. Наив и не только»

Фото: София Паникова

Слева расположена коллекция под названием «Пространство жизни». Здесь собраны работы живописцев с бытовыми сюжетами. Художник Герман Блинов воспроизводит на картинах советскую действительность из 1970-1980-х годов («В гости с рыбками», 2011). Михаил Ржанников, который родился на Урале, любил расписывать лесные пейзажи, сцены охоты и деревенские будни («В отпуске на реке», 1992).

Московские художники Владимир Макаров («Открытие сезона охоты», 2000) и Алевтина Пыжова изображают пространство городской квартиры и дачного участка («Переезд с Арбата на Пушкарев переулок в 46 году», 1998).

Отдельную главу посвятили творчеству Александра Суворова. Здесь выставлены его картины («Праздник», «Поздняя осень», «Горячая пора») и деревянные фигурки («Гармонист», «Женщина с самоваром», «Вынужденный поединок»). Он был одним из первых наивных творцов, с чьих работ в 80-х началась коллекция Сергея Тарабарова. Особый акцент сделан на оформлении рам, которые умышленно не сочетаются с картиной. Они целиком расписаны цветочным орнаментом, что делает их самостоятельной частью произведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Остров Тарабаровых. Наив и не только»

Фото: София Паникова Выставка «Остров Тарабаровых. Наив и не только»

Фото: София Паникова

Предпоследний зал «Красота без правил» вобрал самые крупные и насыщенные работы. Если в академическом рисунке художники добиваются красоты за счет соблюдения выверенных пропорций, то наивный автор отталкивается от внутреннего ощущения о «красоте».

Сергей Леонов продолжает линию отца, Павла Леонова, создавая утопические пейзажи, где реальность переплетается со счастливым вымыслом. Он не боится соединять элементы разных жанров. Так он объединил портрет, пейзаж и самостоятельную картину в работе «Село Меховицы. Отец и мать. Паках картины» (2018).

Художник Владимир Мизинов создает праздничные натюрморты, в которых плоды и предметы нарочито укрупнены. Его длинный «Афициант» (1994) разворачивается как базарная вывеска XIX-ХХ веков.

Особое место в пространстве зала занимают большие работы профессиональной художницы Люси Вороновой. Она обращается к традициям народной игрушки, лубка, расписных ковров с оленями и лебедями. Персонажи намеренно изображены в упрощенной форме, чтобы зритель воспринимал образ целиком. Ее крупноформатные композиции на клеенке («Белый медведь», «Царь зверей», «Слон») сохраняют непосредственный характер, которым отличается народное восприятие красоты.

Завершает выставку банная тема. Обнаженная натура на картинах Виталия Соловьева и Владимира Макарова запечатлена в сюжетах с купанием, посещением бани и отдыхом на природе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Куратор выставки, заведующая отделом наивного искусства ЕМИИ Елена Тимошенко

Фото: София Паникова Куратор выставки, заведующая отделом наивного искусства ЕМИИ Елена Тимошенко

Фото: София Паникова

«Наивное искусство может быть действительно забавное, не всегда правильное, но оно такое искреннее. Это естественная потребность человека в творческом созидании. Люди пишут картины, стихи, оформляют рамы, режут скульптуры. И это все для того, чтобы наш мир был красивее»,— добавила Елена Тимошенко.

Выставка будет работать до 18 октября.

София Паникова