В Самарской области скандальный памятник участникам СВО отправили на доработку

Памятник участникам СВО в поселке городского типа Безенчук, возмутивший местных жителей и общественников, доработают. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в правительстве Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Общероссийское общественное движение «Ветераны России» Фото: Общероссийское общественное движение «Ветераны России»

«В настоящий момент объект не принят заказчиком, приемочные работы не завершены, оплата исполнителю не производилась, скульптуры закрыты и в ближайшее время будут направлены на доработку подрядчику»,— говорится в сообщении.

Власти отметили, что вопрос находится на личном контроле главы муниципального района Безенчукский. При этом окончательное решение о приемке работ будет принято только после полного устранения всех замечаний и проведения повторной проверки с участием представителей общественности.

Мемориал создавался в рамках общественного проекта «Слава героям!» по госпрограмме «Народный бюджет Самарской области». На установку памятника выделили в общей сложности 1,97 млн рублей, в том числе: 1,09 млн рублей из областного бюджета, 571,6 тыс. рублей — из местного, еще 241,3 тыс. рублей составили привлеченные средства юридических лиц и 59 тыс. рублей — средства физических лиц. Заказчиком работ выступила администрация городского поселения Безенчук.

Жителей и общественников возмутили неестественные пропорции и низкое художественное качество памятника. Глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал провести независимую экспертизу работы, чтобы определить ее художественную ценность, качество материалов и обоснованность сметы.

Георгий Портнов