В Самарской области общественники раскритиковали памятник участникам СВО

Памятник участникам специальной военной операции, установленный в поселке Безенчук, вызвал недовольство местных жителей и представителей общественного движения «Ветераны России». Руководитель организации Ильдар Резяпов добивается проведения экспертизы, которая должна установить художественную ценность памятника, качество использованных материалов и корректность сметы. Об этом сообщают представители «Ветеранов России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Общероссийское общественное движение «Ветераны России» Фото: Общероссийское общественное движение «Ветераны России»

В интервью СМИ Ильдар Резяпов заявил о необходимости проверить личную позицию автора памятника и выяснить, не была ли его работа сознательной попыткой принизить образ героев. Он назвал пропорции монумента карикатурными: автомат выполнен размером с человеческий рост, а лица воинов лишены мужественного и достойного облика.

В «Ветеранах России» усомнились в обоснованности расходов на памятник, на создание которого по программе «Народный бюджет» было выделено почти 2 млн рублей.

В администрации Безенчукского района и правительстве Самарской области ситуацию не комментируют.

Георгий Портнов