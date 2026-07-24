АвтоВАЗ уйдет в корпоративный отпуск до середины августа

АвтоВАЗ с 27 июля по 16 августа уйдет в плановый корпоративный отпуск. За это время компания проведет ремонт, обслуживание и модернизацию технологического оборудования, указывается в пресс-релизе компании.

На эти проекты и улучшение условий труда сотрудников компания планирует потратить более 370 млн руб. АвтоВАЗ также проведет финальную подготовку к запуску производства кроссовера Lada Azimut, отдельно отметили в компании. В частности, на заводе установят манипулятор для монтажа лобового стекла и систему автоматизированного нанесения клея-мастики на кузов.

Отдельный объем работ, по словам представителей АвтоВАЗа, связан с подготовкой к выпуску в 2027 году Lada Granta с автоматической трансмиссией.

Как рассказывал глава АвтоВАЗа Максим Соколов, компания планирует начать продажи нового кроссовера Lada Azimut в четвертом квартале 2026 года. По словам господина Соколова, производство модели начнется в следующем квартале, а до конца года автомобили поступят дилерам.