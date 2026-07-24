Лавров: Россия после Анкориджа следовала принципу «пацан сказал — пацан сделал»

Россия готова следовать тем предложениям, которые США представили на саммите в Анкоридже, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Вашингтон, по его словам, изменил свой подход к договоренностям той встречи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Наша совесть чиста. Знаете, как говорят, слово пацана: пацан сказал — пацан сделал. Мы сказали — мы готовы», — сказал господин Лавров журналистам (цитата по ТАСС). Так он отреагировал на заявление американского госсекретаря Марко Рубио о том, что озвученные на встрече предложения невозможно выполнить из-за несогласия Украины.

Глава МИД добавил, что США на переговорах заверяли Россию, что смогут убедить Зеленского пойти на уступки по мирному урегулированию, но не смогли этого сделать. Россия, по его словам, по-прежнему предпочитает дипломатический подход, но своих целей добьется при любых обстоятельствах.

Сергей Лавров и Марко Рубио обсудили украинский конфликт на саммите АСЕАН 23 июля. После встречи американский госсекретарь назвал анкориджские договоренности неактуальными и признал, что теперь сторонам придется работать над новым планом завершения конфликта.

Встреча президентов России и США на Аляске прошла в августе 2025 года. В Москве после саммита неоднократно говорили, что согласны на выдвинутые американцами во время встречи предложения по урегулированию украинского конфликта. Представители Вашингтона, в свою очередь, настаивали на том, что никаких прямых договоренностей между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже достигнуто не было.