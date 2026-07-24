Лавров: Россия после Анкориджа следовала принципу «пацан сказал — пацан сделал»
Россия готова следовать тем предложениям, которые США представили на саммите в Анкоридже, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Вашингтон, по его словам, изменил свой подход к договоренностям той встречи.
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
«Наша совесть чиста. Знаете, как говорят, слово пацана: пацан сказал — пацан сделал. Мы сказали — мы готовы», — сказал господин Лавров журналистам (цитата по ТАСС). Так он отреагировал на заявление американского госсекретаря Марко Рубио о том, что озвученные на встрече предложения невозможно выполнить из-за несогласия Украины.
Глава МИД добавил, что США на переговорах заверяли Россию, что смогут убедить Зеленского пойти на уступки по мирному урегулированию, но не смогли этого сделать. Россия, по его словам, по-прежнему предпочитает дипломатический подход, но своих целей добьется при любых обстоятельствах.
Сергей Лавров и Марко Рубио обсудили украинский конфликт на саммите АСЕАН 23 июля. После встречи американский госсекретарь назвал анкориджские договоренности неактуальными и признал, что теперь сторонам придется работать над новым планом завершения конфликта.
Встреча президентов России и США на Аляске прошла в августе 2025 года. В Москве после саммита неоднократно говорили, что согласны на выдвинутые американцами во время встречи предложения по урегулированию украинского конфликта. Представители Вашингтона, в свою очередь, настаивали на том, что никаких прямых договоренностей между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже достигнуто не было.
Саммит президентов России и США в Анкоридже, состоявшийся 15 августа 2025 года, обсуждался как первый контакт высокого уровня после длительного перерыва, при этом ожидалось, что он будет способствовать потеплению отношений между странами. Перед встречей высказывались надежды на позитивный исход и возможность урегулирования украинского конфликта, хотя пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков изначально отмечал, что подписание каких-либо документов не планируется.
В основе анкориджских договоренностей, как указывал глава МИД Сергей Лавров, лежали вопросы отказа Украины от членства в НАТО и сохранение за Россией новых территорий. После саммита Россия неоднократно подчеркивала свою приверженность принципам, достигнутым на Аляске, и «духу Анкориджа», заявляя о готовности двигаться по переговорному пути с опорой на эти понимания. Однако в феврале 2026 года США отказались от «принципов Анкориджа», что привело к изменению американского подхода к урегулированию конфликта, в особенности касательно немедленного прекращения огня и территориальных вопросов.
Россия настаивает на необходимости признания мировым сообществом вхождения в ее состав Крыма, Донбасса и Новороссии для достижения прочного мира. Кроме того, Москва считает, что дипломатический путь должен устранить первопричины конфликта, такие как расширение НАТО, и обеспечить соблюдение прав русскоязычного населения на Украине. Отказ Киева от предлагаемых компромиссов, включая отмену закона о запрете русского языка, рассматривается как препятствие к разрешению ситуации.