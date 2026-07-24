В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели шести человек в ДТП

В Зеленодольске ночью 24 июля произошло ДТП, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По предварительным данным, авария произошла на улице Волжской. Водитель и пять пассажиров легкового автомобиля скончались на месте от полученных травм.

По факту аварии возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По сообщению СУ СКР по республике, в машине находилось семь человек, в том числе несовершеннолетние. Одного подростка госпитализировали.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в дерево, после чего машина загорелась.

Анна Кайдалова