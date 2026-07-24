«Россети Тюмень» примут под управление более тысячи энергообъектов в Тюменской области и Югре

Системообразующая территориальная сетевая организация (СТСО) «Россети Тюмень» примет под управление более тысячи подстанций общей мощностью свыше 850 МВА и порядка двух тысяч километров линий электропередачи в Тюменской области и ХМАО-Югре. Ранее имущество принадлежало МУП «Сургутские районные электрические сети», а также ООО «Дорстрой» и «Элеконт», которые в начале года лишились статуса территориальных сетевых организаций (ТСО).

«Ключевая задача СТСО – сохранение системной надежности электросетевого комплекса, безопасного функционирования энергообъектов и качественного электроснабжения потребителей. Мы обеспечиваем «бесшовный» подхват электросетевых объектов от ТСО, которые лишились этого статуса, а также оказываем поддержку малым сетевым организациям в случаях, когда им не хватает собственных сил и ресурсов, например, при ликвидации происходящих в их зоне ответственности аварий», – рассказала генеральный директор компании «Россети Тюмень» Елена Бакланова.

На первом этапе энергетики проводят инвентаризацию и технический аудит заявленного электросетевого хозяйства – результаты экспертизы послужат основанием для принятия аргументированных решений о включении электрооборудования в производственную и инвестиционную программы компании и проведении необходимых технических мероприятий.

Как отмечает Елена Бакланова, важный аспект консолидации объектов бывших ТСО – в сохранении обязательств перед клиентами. Компания обеспечивает электроснабжение действующих потребителей на прежних условиях и выполняет новые заявки на технологическое присоединение. Например, только в Сургутском районе с начала года законтрактованы заявки более чем на 3 МВт мощности: индивидуальные и многоквартирные дома и социально значимые объекты, в том числе бассейн и сети наружного освещения.

АО «Россети Тюмень»