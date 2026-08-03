Пятьдесят оттенков серы

Мировой рынок серы переживает затяжной кризис. На фоне дефицита цены на этот вид химического сырья взлетели до исторических рекордов, что уже влияет на объемы производства минеральных удобрений. Дальнейшая ситуация будет зависеть от возможности поставок серы с Ближнего Востока и из других стран, включая Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Стоимость одного из ключевых компонентов производства фосфорных удобрений, серы, к концу июля достигла пиковых значений. На разных рынках котировки колеблются от $800 до $1000 за тонну, а цена фьючерсов в Китае превышает $1300 за тонну, что в 3,7 раза выше показателей аналогичного периода прошлого года.

По итогам первого полугодия 2026 года сера стала самым подорожавшим товаром в мире, рассчитали «РИА Новости» на базе данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов. Ее цена подскочила в 2,4 раза по сравнению с началом года. Ключевым фактором стремительного роста цен является нехватка серы на мировом рынке сразу по ряду причин.

Глобальный баланс

Всего в мире выпускается около 84 млн тонн серы. Большая часть этого объема перерабатывается в серную кислоту, которую затем используют для производства минеральных удобрений, нефтепродуктов, каучука и пиротехники. Сера является, как правило, побочным продуктом переработки углеводородов, металлов и пирита. Также она может добываться на подземных месторождениях (фраш-процесс) с помощью водяного пара. Разведанные запасы серы в углеводородном сырье (газ, нефть, уголь) составляют около 2 млрд тонн, в пиритах — около 1 млрд тонн, в самородном состоянии — около 1 млрд тонн, в цветной металлургии — около 0,5 млрд тонн. Этих запасов хватит более чем на 50 лет текущей добычи.

Крупнейшим глобальным производителем является Китай, на который приходится около 19 млн тонн серы в год. Также в тройку лидеров этого сегмента входят США (9 млн тонн) и Россия (8 млн тонн).

При этом крупнейшим экспортером выступает Саудовская Аравия. В целом на страны Ближнего Востока приходится почти половина мировых поставок. По оценке S&P Global Energy CERA, семь из десяти крупнейших в мире импортеров серы получают с Ближнего Востока более 40% своих поставок, а пять стран — более 50%.

Рынок сужается

Но последние несколько лет объемы глобальной торговли серой сокращаются. А в прошлом году на рынке начал формироваться заметный дефицит на фоне снижения газопереработки в Китае в условиях торгового противостояния с США, указывают эксперты Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Затем кризис усилили эскалация конфликта на Ближнем Востоке и перекрытие Ормузского пролива.

Предложение серы на мировом рынке находится под давлением сразу нескольких факторов, указывает директор «S+Консалтинг» Елена Ануфрикова. Помимо блокады Ормузского пролива это запрет на российский транзит из Казахстана (более 4 млн тонн в год), а также остановка экспорта из Турции и Китая.

Так, с 1 мая 2026 года КНР приостановила поставки на мировой рынок серной кислоты (предварительно до конца года) для сохранения ресурсов внутри страны и обеспечения внутреннего потребления. На фоне этого портовые запасы серы в Китае упали до минимума за последнее десятилетие.

Запрет на транспортировку через свою территорию серы из Казахстана по железной дороге Россия ввела в конце мая. По данным Argus, через российские порты (прежде всего Тамань и Усть-Лугу) шла основная часть экспорта из республики. Ограничение вынудило экспортеров из Казахстана перенаправить отгрузки на альтернативные маршруты, что увеличило затраты на логистику серы с крупнейших нефтегазовых месторождений Казахстана: Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. Экспорт через порт Батуми оказался примерно вдвое дороже, чем через российские морские терминалы. При этом объемы серы из республики продолжали поступать на рынок РФ. Запрет действовал два месяца, но 24 июля по приказу Федерального агентства железнодорожного транспорта ограничения на казахстанский транзит были сняты.

Внутренний кризис

Кроме того, на глобальном рынке сказалось падение экспорта из России, отмечают эксперты ЦЦИ. Национальные компании несколько лет назад поставляли на внешние рынки 2 млн тонн серы (около 5% мировых продаж), но сейчас этот показатель сильно снизился на фоне сокращения собственного производства. Основная причина — в объемах добычи газа и его переработки.

Так, до двух третей всего российского выпуска (до 3,5 млн тонн серы в год) обеспечивает Астраханский газоперерабатывающий завод (ГПЗ). В 2025 году предприятие неоднократно останавливало работу из-за атак. Подобная же ситуация сложилась на Оренбургском газоперерабатывающем заводе (около 500 тыс. тонн в год), где сейчас работает одна производственная линия. Многие НПЗ также производят серу, но это в сравнении с ГПЗ незначительный объем, поясняет собеседник “Ъ” на газовом рынке.

В итоге выпуск серы с 2022 по 2024 год сократился на 7%, до 5,6 млн тонн. В 2025 году негативная динамика ускорилась. По данным Росстата, производство серы снизилось на 21,7% относительно результатов 2024 года. В первом полугодии 2026 года падение составило 23%, до 2 млн тонн, в том числе в июне — 44%. Снижение внутреннего выпуска и высокий рост спроса на мировом рынке привели к резкому росту цен. Чтобы обеспечить потребителей внутри страны, правительство в ноябре ввело запрет на вывоз технической серы до 31 декабря 2025 года, а затем несколько раз продлило его. Сейчас он действует до конца 2026 года. «Решение направлено на сохранение действующих объемов производства удобрений и обеспечение продовольственной безопасности страны»,— отмечали в правительстве.

Но это не остановило рост цен внутри страны. В марте Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) обратилась в правительство с просьбой установить временный потолок цен на серу. В химических компаниях указывали, что стабилизация цен на серу необходима для сохранения устойчивого выпуска минудобрений и продолжения инвестиций. Вернуться к рыночным механизмам ценообразования в РАПУ предлагали после восстановления объемов производства и экспорта серы при полном обеспечении внутреннего рынка. Однако министерства не поддержали эти предложения.

Эффект домино

Как отмечает руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Артем Суворов, именно для производителей фосфорных удобрений наиболее чувствительны изменения, происходящие на глобальном рынке серы. «Если ситуация не изменится, это, вероятнее всего, приведет к росту себестоимости и снижению рентабельности, но не к масштабной остановке выпуска. Однако при длительном сохранении текущих условий отдельные предприятия могут начать сокращать загрузку»,— говорит эксперт. Например, один из крупнейших в мире производителей удобрений американская Mosaic сократила производство фосфатов в Бразилии и США из-за того, что резкий рост цен на серу негативно повлиял на прибыль компании.

В России производство фосфатных и сложных удобрений также просело (в июне — на 11%, до 1,4 млн тонн), но, как уверяют источники в секторе, это напрямую не связано с обеспечением серой и ценами на нее. В большей степени объемы выпуска зависят от внеплановых ремонтов на крупнейших заводах.

Елена Ануфрикова отмечает, что дефицит сырья уже отразился на производстве фосфатных удобрений в ряде стран. Например, в Марокко выпуск снизился на 40–50%. «Дефицит неминуемо вызовет каскадный эффект — снижение урожаев, а значит, рост цен на пшеницу, сахар и другие сельхозкультуры»,— уверена она.

По оценке аналитиков S&P Global, при ценах на серу свыше $800 за тонну нерентабельными могут стать не только заводы по выпуску фосфатных удобрений, но и производители никеля, использующие метод выщелачивания под высоким давлением.

Госпожа Ануфрикова также указывает на то, что рост стоимости серы увеличит издержки гидрометаллургических производств меди (сернокислотное выщелачивание и электролиз), никеля, урана (автоклавное выщелачивание), а также выпуска полупроводников и аккумуляторных батарей.

Проблемы с обеспечением серой усиливают и без того сложную ситуацию на рынке минеральных удобрений, связанную с многомесячными ограничениями судоходства в Ормузском проливе.

Эксперты S&P Global Energy отмечали, что продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке повлиял на рынки удобрений к востоку от Суэцкого канала и в случае продолжения боевых действий последствия могут быть весьма серьезными в долгосрочной перспективе. Там напомнили, что на страны Персидского залива помимо почти половины экспорта серы приходится около 24% мирового объема морских перевозок аммиака и 35% морских перевозок карбамида.

Как заявлял глава РАПУ Андрей Гурьев, из-за перекрытия Ормузского пролива с февраля по май с мирового рынка минудобрений выпало 15 млн тонн, то есть около трети мировых ежеквартальных продаж. «И эта потеря невосполнима. Нет таких складов, куда производители минеральных удобрений могли бы их направить, чтобы потом эти удобрения можно было довнести. Поэтому внесения будет меньше, соответственно, урожая будет меньше»,— подчеркнул он. Среди наиболее уязвимых государств, которые пострадают от дисбаланса на рынке удобрений, господин Гурьев называл страны Африки и Юго-Восточной Азии, Индию и Бразилию.

Дальнейшие перспективы

По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, для мирового рынка дефицит серы означает риск дефицита фосфатных удобрений и дальнейшего роста цен. «Быстро закрыть выпадающие объемы сложно. Серу нельзя мгновенно заменить другим сырьем, а перенастройка поставок требует времени. В этой связи при частичном открытии Ормузского пролива рынок еще несколько месяцев может оставаться напряженным. От этого выигрывают компании с сильной сырьевой базой, устойчивой логистикой и высокой долей собственной переработки»,— считает он.

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Приходько отмечает, что дальнейшая динамика рынка серы будет зависеть от трех факторов — геополитики, восстановления предложения и реакции спроса. Если поставки с Ближнего Востока нормализуются, логистика через ключевые маршруты восстановится, а экспортные ограничения будут смягчены, рынок может постепенно стабилизироваться, говорит эксперт.

При этом, считает господин Приходько, после настолько бурного роста цен с начала года рынок становится уязвимым к «разрушению спроса»: часть производителей удобрений, металлов и химической продукции начинают сокращать загрузку или откладывать закупки. Поэтому цены могут оставаться высокими, но их дальнейшая динамика будет зависеть от ситуации с поставками и продолжительности геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Ольга Матвеева