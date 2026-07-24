«Сбер» анонсировал запуск цифрового депозитария
«Сбер» откроет инфраструктуру для торгов криптовалютой и запустит цифровой депозитарий к 1 декабря 2026 года. Такими планами поделился первый зампред правления банка Александр Ведяхин, передает ТАСС.
По словам господина Ведяхина, у «Сбера» есть успешный опыт работы с цифровыми активами — с 2025 года банк предлагает инвесторам структурные облигации и ЦФА с привязкой к биткоину, эфиру и корзинам криптовалют. Кроме того, в том же году «Сбер» провел пилотный проект кредитования под залог криптовалюты.
«Сбер» активно участвовал в обсуждениях будущего регулирования крипторынка с Центробанком и приветствует принятие закона, отметил Александр Ведяхин. Банк также готов делиться экспертизой и участвовать в работе над будущими подзаконными актами, необходимыми для построения инфраструктуры и технологической базы, заявил замглавы компании.
21 июля Госдума приняла закон «О цифровых валютах и цифровых правах». По нему цифровые валюты не будут приниматься для оплаты товаров и услуг внутри страны, а все сделки будут проходить через лицензированных посредников, подключенных к организаторам торгов (биржам и ОТС). За хранение и учет криптовалют будут отвечать цифровые депозитарии.
В преддверии принятия закона о цифровой валюте, срок вступления которого в силу был перенесен с 1 июля на 1 сентября 2026 года, крупнейшие банки активно формируют инфраструктуру для работы с криптовалютами. Так, Альфа-банк уже приступил к тестовым торгам криптовалютой в приложении «Альфа-Инвестиции» и планирует завершить формирование цифрового депозитария и инфраструктуры для обмена криптовалюты на рубли к концу 2026 года.
В целом, российский Центральный банк ранее негативно относился к иностранным криптовалютам и запрещал их включение в состав любых паевых инвестиционных фондов. Однако российский регулятор не стал запрещать включение в состав фондов цифровых активов, выпущенных по российскому праву.