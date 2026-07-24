«Сбер» анонсировал запуск цифрового депозитария

«Сбер» откроет инфраструктуру для торгов криптовалютой и запустит цифровой депозитарий к 1 декабря 2026 года. Такими планами поделился первый зампред правления банка Александр Ведяхин, передает ТАСС.

По словам господина Ведяхина, у «Сбера» есть успешный опыт работы с цифровыми активами — с 2025 года банк предлагает инвесторам структурные облигации и ЦФА с привязкой к биткоину, эфиру и корзинам криптовалют. Кроме того, в том же году «Сбер» провел пилотный проект кредитования под залог криптовалюты.

«Сбер» активно участвовал в обсуждениях будущего регулирования крипторынка с Центробанком и приветствует принятие закона, отметил Александр Ведяхин. Банк также готов делиться экспертизой и участвовать в работе над будущими подзаконными актами, необходимыми для построения инфраструктуры и технологической базы, заявил замглавы компании.

21 июля Госдума приняла закон «О цифровых валютах и цифровых правах». По нему цифровые валюты не будут приниматься для оплаты товаров и услуг внутри страны, а все сделки будут проходить через лицензированных посредников, подключенных к организаторам торгов (биржам и ОТС). За хранение и учет криптовалют будут отвечать цифровые депозитарии.