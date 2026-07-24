Еврокомиссия: новые пошлины США соответствуют ранее достигнутым договоренностям

Европейская комиссия с осторожностью приветствовала новые пошлины США, отметив, что они соответствуют достигнутым в прошлом году договоренностям, сообщает Reuters.

Вашингтон объявил о введении дополнительных сборов в размере 10% и 12,5% на товары от почти 60 торговых партнеров, включая Евросоюз, Китай и Россию. Причиной названо недостаточное, по мнению американской стороны, противодействие импорту продукции, произведенной с использованием принудительного труда.

При этом для ЕС, в отличие от многих других стран, новые пошлины не накладываются сверх существующих тарифов. Также вновь вводятся дополнительные льготы для ЕС, например на пробку и алмазы, в дополнение к льготам на самолеты и запчасти, дженерики и активные ингредиенты.

В ЕС оценили шаг как «позитивный импульс» для работы по изучению дальнейших исключений из тарифной политики и углублению сотрудничества с США.

Новые пошлины вступают в силу с 24 июля. Для товаров, которые уже находятся в пути, предусмотрена отсрочка до 28 июля.

Екатерина Наумова