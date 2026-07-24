Еврокомиссия: новые пошлины США соответствуют ранее достигнутым договоренностям
Европейская комиссия с осторожностью приветствовала новые пошлины США, отметив, что они соответствуют достигнутым в прошлом году договоренностям, сообщает Reuters.
Вашингтон объявил о введении дополнительных сборов в размере 10% и 12,5% на товары от почти 60 торговых партнеров, включая Евросоюз, Китай и Россию. Причиной названо недостаточное, по мнению американской стороны, противодействие импорту продукции, произведенной с использованием принудительного труда.
При этом для ЕС, в отличие от многих других стран, новые пошлины не накладываются сверх существующих тарифов. Также вновь вводятся дополнительные льготы для ЕС, например на пробку и алмазы, в дополнение к льготам на самолеты и запчасти, дженерики и активные ингредиенты.
В ЕС оценили шаг как «позитивный импульс» для работы по изучению дальнейших исключений из тарифной политики и углублению сотрудничества с США.
Новые пошлины вступают в силу с 24 июля. Для товаров, которые уже находятся в пути, предусмотрена отсрочка до 28 июля.
Введение новых пошлин США на товары из ЕС, Китая и России, связанных с противодействием принудительному труду, является частью более широкой тенденции протекционистской политики, характерной, в частности, для администрации Дональда Трампа, который стремится возродить производственную мощь США и сократить торговые дефициты. США ранее вводили пошлины на импорт стали и алюминия, а также угрожали 200-процентными пошлинами на европейский алкоголь в ответ на тарифы ЕС. Европейская комиссия в свою очередь ранее предлагала ввести пошлины на американские товары, но часто стремилась избежать торговых войн, предпочитая переговоры и пытаясь найти компромиссные решения.
В период с 2024 по 2025 год между Евросоюзом и США уже заключались торговые соглашения о пошлинах, которые предусматривали различные условия, включая 15-процентные пошлины на весь европейский экспорт в США в обмен на нулевые тарифы для американского импорта, а также расширение европейских закупок американских энергоресурсов и военной техники. Некоторые из этих договоренностей были восприняты в ЕС как нежелательные, но «лучшее из возможных», чтобы избежать более высоких пошлин. Эти соглашения также включали в себя положения о выводе из-под действия основной 15-процентной пошлины определенных товаров, таких как самолеты, детали к ним, лекарства и полупроводники, что согласуется с текущей новостью о льготах для ЕС на некоторые категории товаров.