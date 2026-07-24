«Росатом» представил погибшего главного инженера ЗАЭС к госнаградам

«Росатом» представил погибшего из-за удара ВСУ главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева к высоким государственным наградам. Об этом сообщил глава корпорации Алексей Лихачев.

Кроме того, компания предлагает наградить и водителя, вместе с которым погиб Александр Яковлев. Они, по словам господина Лихачева, погибли практически на своем трудовом посту. «Ждем в этом смысле решения президента, уверен, что наши решения будут поддержаны», — сказал он журналистам (цитата по ТАСС).

Александр Яковлев проработал на ЗАЭС более 20 лет. Инженер погиб 15 июля 2026 года в Энергодаре: дрон попал в машину, в которой сидел он и водитель. Еще один пассажир — работник станции — получил ранения, но выжил. СКР возбудил уголовное дело о теракте. МИД России потребовал от МАГАТЭ четкого, артикулированного заявления с осуждением этого убийства.

Подробнее — в материале «Ъ» «Убийство ядерщика признали терактом».