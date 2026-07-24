Водители нарушили правила на СвЖД за полгода более 400 раз

В первом полугодии 2026 года дежурные Свердловской железной дороги (СвЖД) зафиксировали 418 нарушений правил дорожного движения водителями автотранспорта. Это на 75 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СвЖД Фото: Пресс-служба СвЖД

Железнодорожники отмечают снижение дисциплины водителей: за шесть месяцев произошло три ДТП по их вине, включая два на переездах и одно вне установленных мест. В 2025 году за аналогичный период было зарегистрировано лишь одно ДТП. Основными причинами аварий остаются выезд под опускающийся шлагбаум или на запрещающий сигнал светофора, попытка проехать перед приближающимся составом и пересечение путей в неустановленных местах.

В апреле на станции Салка в Свердловской области водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся электропоездом: машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Водитель и пассажир получили травмы и были госпитализированы. Кроме того, 5 июля между станциями Соликамск и Чашкино в Пермском крае водитель квадроцикла выехал на пути вне переезда перед пассажирским поездом. Благодаря удачному стечению обстоятельств никто из пассажиров и локомотивной бригады не пострадал.

Ирина Пичурина