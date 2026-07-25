Сегодня исполняется 64 года ресторатору и бизнесмену Аркадию Новикову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аркадий Новиков

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Аркадий Новиков

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Его поздравляет стилист, эксперт моды, владелец сети салонов красоты и школы стиля LISOschool, телерадиоведущий Владислав Лисовец:

— Дорогой Аркадий! Поздравляя тебя с днем рождения, желаю тебе еще больше прекрасных ресторанов, еще больше прекрасных гостей и друзей, которых у тебя очень-очень много! Желаю здоровья и очень хочу, чтобы то благородство, которое ты излучаешь, возвращалось тебе — потрясающему человеку — в тысячекратном размере! И побольше новых интересных и вкусных блюд, которые будут приносить тебе славу, деньги, успех и наслаждение от твоей замечательной работы!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»