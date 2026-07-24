«Марихолодмаш» приобрел Борский завод торгового оборудования

Компания «Марихолодмаш» выкупила Борский завод торгового оборудования (БЗТО) в Нижегородской области, выяснил «Ъ». По данным СПАРК, доли в компании продали Алексей Деревянко и Герман Лабазин, сумма сделки могла превысить 10 млрд руб., она позволит создать для рынка комплексное предложение меблировки магазинов «под ключ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По данным «Ъ», «Марихолодмаш», который специализируется на поставках холодильников в крупные торговые сети, решил купить завод, чтобы усилить позиции в тендерах сетей.

ООО «Борский завод торгового оборудования» объединяет семь цехов площадью 12,7 тыс. кв. м и складские помещения площадью более 7 тыс. кв. м. Мощность производства — более 4 тыс. изделий в сутки. Завод поставлял оборудование для магазинов «Пятерочка», «Магнит», «М.Видео» и др. В 2025 году выручка БЗТО снизилась на 26,3%, до 8,16 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 40,4%, до 931,8 млн руб.

Владимир Зубарев