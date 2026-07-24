Как холодильником повеяло

«Марихолодмаш», поставляющий холодильники в «Магнит», «Пятерочку» и другие сети, выкупил Борский завод торгового оборудования. Сумма сделки могла превысить 10 млрд руб., она позволит создать для розничного рынка комплексное предложение меблировки магазинов «под ключ». Но спрос на оборудование может снизиться из-за сокращения инвестиционных программ сетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Компания «Марихолодмаш» стала владельцем Борского завода торгового оборудования (БЗТО), следует из данных СПАРК. Свои доли в бизнесе продали Алексей Деревянко и Герман Лабазин. Собеседник “Ъ”, знакомый с условиями соглашения, говорит, что сумма сделки превысила 10 млрд руб. В «Марихолодмаше» и БЗТО “Ъ” оперативно не ответили.

ООО «Марихолодмаш» владеет Озерской промышленной компанией (ОПК), производителем холодильного оборудования с агрегатами Cryspi и Italfrost, стеллажных систем Stahler и др. Среди клиентов, по собственным данным,— «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», «Вкусвилл», «Азбука вкуса» и т. д. Выручка ОПК в 2025 году выросла на 20,9%, до 17,05 млрд руб., чистая прибыль — на 22,9%, до 1,35 млрд руб.

Согласно ЕГРЮЛ, 97% в «Марихолодмаше» владеет Светлана Коробейникова, остальное у Кирилла Митрохина. Гендиректор компании Андрей Коробейников ранее был деловым партнером Ирины Маркеловой, которую СМИ называли супругой бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова. По данным СПАРК, Андрей Коробейников и Ирина Маркелова ранее владели по 50% в компании «Чукшинский карьер». Госпожа Маркелова была акционером завода «Контакт» (ранее Марийский завод радиодеталей), который сейчас принадлежит Андрею и Светлане Коробейниковым.

ООО «Борский завод торгового оборудования» объединяет семь цехов площадью 12,7 тыс. кв. м, складские помещения площадью более 7 тыс. кв. м. Мощность производства — более 4 тыс. изделий в сутки. Поставлял оборудование для магазинов «Пятерочка», «Магнит», «М.Видео» и др. В 2025 году выручка БЗТО снизилась на 26,3%, до 8,16 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 40,4%, до 931,8 млн руб.

Собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что сделка не предполагает дополнительных вложений в бизнес БЗТО: пока это не требуется. Приобрести компанию «Марихолодмаш», по его словам, решил для усиления позиций в тендерах сетей на покупку оборудования. БЗТО специализируется на выпуске так называемого сухого оборудования — например, стеллажей, занимая около 50% этого рынка, говорит источник “Ъ”. В то же время специализация «Марихолодмаша» — именно холодильное оборудование.

Руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Артем Суворов поясняет, что приобретение БЗТО потенциально поможет «Марихолодмашу» выстроить вертикальную интеграцию.

Заказчики смогут получать, например, предложение обставить магазин «под ключ». Это позволит компании повысить средний чек и расширить аудиторию клиентов.

Гендиректор Atomic Capital (консультант сделки по покупке БЗТО) Александр Зайцев обращает внимание на то, что темпы развития рынка оборудования увязаны с самим розничным рынком. Сегмент он называет достаточно стабильным: крупные сети расширяют географию присутствия и открывают магазины.

Ритейлеры, впрочем, сейчас массово оптимизируют программы, сокращая темпы: в первом квартале прирост торговых площадей основных FMCG-игроков сократился на 36,4% год к году (см. “Ъ” от 18 июня). Это сдерживает темпы развития рынка торгового оборудования, хотя поддерживают его модернизация действующих магазинов, развитие дискаунтеров и логистической инфраструктуры, говорит господин Суворов. К этому добавляется увеличение доли российских производителей, замещающих иностранных поставщиков.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев, Виктория Колганова