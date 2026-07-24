Вице-спикеры Госсовета Удмуртии отчитались о доходах перед выборами в Госдуму

Заместители председателя Госсовета Удмуртии Татьяна Ишматова и Иван Черезов задекларировали свои доходы за 2025 год перед выборами в Госдуму. Они занимают второе и третье места в региональной группе партии «Единая Россия» (ЕР) соответственно. Сведения опубликованы на портале Центризбиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Госпожа Ишматова заработала 3,65 млн руб. за счет зарплаты и процентов по вкладам. Общий остаток по счетам (их шесть) — 1,4 тыс. руб. Вице-спикер владеет автомобилем Renault Logan 2007 года выпуска и долей 1/2 квартиры площадью 56 кв. м.

Доход господина Черезова в 2025 году составил 3,7 млн руб. Общая сумма остатка на открытых счетах (их 18) — 48,3 тыс. руб. В его собственности находится доля 17/20 земельного участка на 1,3 тыс. кв. м и жилого дома на 175,8 кв. м, а также квартира на 40,7 кв. м. Он владеет китайским внедорожником GWM Tank 2025 года выпуска, гидроциклом SEA-DOO RXP-X 260 и пятью прицепами.

Напомним, первым по списку ЕР в Удмуртии проходит глава республики Александр Бречалов. Он заработал в 2025 году 8,77 млн руб. За пять лет его доходы выросли почти вдвое.

Подробнее о благосостоянии кандидатов на выборы в Госдуму от Удмуртии — в материале «Пред мандатом отчитаться».