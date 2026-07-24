Андрей Чернов стал внештатным специалистом минздрава Удмуртии по участникам СВО

Врач ижевского филиала военного госпиталя Андрей Чернов стал главным внештатным специалистом минздрава Удмуртии по организации медпомощи участникам СВО. Об этом в Max сообщил министр здравоохранения республики Сергей Багин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Багин, Мах Фото: Сергей Багин, Мах

«Он понимает систему изнутри как врач с многолетним опытом работы — прошел путь от доктора в сельской амбулатории до начальника санитарной службы ФСИН России по ПФО»,— написал министр.

После увольнения со службы Андрей Чернов был заведующим отделения Центра медицины катастроф на базе Ижевской станции скорой медицинской помощи.

В 2023 году он трудился в зоне СВО «за ленточкой». Андрей Чернов является участником программы подготовки госслужащих из числа участников спецоперации «СВОй резерв 18».

«С его помощью мы надеемся выстроить эффективное взаимодействие между военным госпиталем, государственной системой здравоохранения, фондом “Защитники Отечества”и непосредственно с участниками СВО»,— добавил господин Багин.

Напомним, в первом полугодии почти 200 участников боевых действий прошли медицинскую реабилитацию в Удмуртии, чуть более 700 — диспансеризацию.