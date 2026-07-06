508 участников СВО направлены на допобследования по диспансеризации в Удмуртии

С начала года в Удмуртии диспансеризацию прошли 709 участников СВО, 508 из них отправлены на допобследования. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минздрав Удмуртии Фото: минздрав Удмуртии

«Каждый член семьи участника СВО, каждый военнослужащий должен быть на контроле и весь набор мер поддержки мы должны до каждого довести. <…> Наша цель, чтобы все военнослужащие прошли и диспансеризацию, и реабилитацию»,— рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

За первое полугодие 2026 года 193 участника военных действий прошли медицинскую реабилитацию после полученных травм и по различным заболеваниям. 71 ветеран СВО обеспечен льготными препаратами, 155 получили санаторное лечение. Бесплатным зубопротезированием для военных по программе, действующей с 2025 года, воспользовались 119 человек.

Карина Пырина