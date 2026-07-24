Azur Air увеличит число рейсов из Екатеринбурга в Турцию

Авиакомпания Azur Air увеличит количество рейсов из Екатеринбурга в Анталью (Турция) до четырех раз в неделю, сообщили в пресс-службе уральского аэропорта Кольцово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Дополнительные вылеты начнут выполняться с 27 июля и будут совершаться по понедельникам вплоть до завершения летнего расписания. Это решение принято для удовлетворения высокого спроса на туристические направления Турции в сезон отпусков.

Полеты в Анталью из Екатеринбурга выполняют и другие перевозчики: «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», «Победа», Southwind Airlines и Corendon.

Ирина Пичурина