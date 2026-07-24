Франция отпустила заподозренный в связи с «теневым флотом» России танкер Deliver

Власти Франции отпустили танкер Deliver, задержанный в июне французскими ВМС по подозрению в использовании фальшивого флага. Судно получило разрешение продолжить свой путь после уплаты штрафа. Об этом сообщает Le Parisien.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Etat-Major des Armees / AFP Фото: Etat-Major des Armees / AFP

Танкер Deliver, шедший из российского порта Приморск в Сингапур под флагом Камеруна, был перехвачен 23 июня в Средиземном море у побережья Сицилии. После этого президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что танкер принадлежит «теневому флоту» России. Он описывал это как «решимость европейцев» противодействовать РФ. Он стал пятым нефтяным судном, которое задержали французские власти с сентября прошлого года.

В конце мая власти Камеруна лишили судно права плавания под своим флагом. За отсутствие документов, подтверждающих национальную принадлежность, ВМС Франции отконвоировали 275-метровое судно в порт Фос-сюр-Мер рядом с Марселем. 22 июля суд Марселя приговорил компанию-судовладельца к штрафу, сумма которого не раскрывается.

Судно Deliver находится под санкциями Евросоюза с февраля 2025 года. Танкер подозревают в том, что он используется для обхода Россией ограничений на продажу нефти.