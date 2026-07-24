Франция отпустила заподозренный в связи с «теневым флотом» России танкер Deliver
Власти Франции отпустили танкер Deliver, задержанный в июне французскими ВМС по подозрению в использовании фальшивого флага. Судно получило разрешение продолжить свой путь после уплаты штрафа. Об этом сообщает Le Parisien.
Фото: Etat-Major des Armees / AFP
Танкер Deliver, шедший из российского порта Приморск в Сингапур под флагом Камеруна, был перехвачен 23 июня в Средиземном море у побережья Сицилии. После этого президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что танкер принадлежит «теневому флоту» России. Он описывал это как «решимость европейцев» противодействовать РФ. Он стал пятым нефтяным судном, которое задержали французские власти с сентября прошлого года.
В конце мая власти Камеруна лишили судно права плавания под своим флагом. За отсутствие документов, подтверждающих национальную принадлежность, ВМС Франции отконвоировали 275-метровое судно в порт Фос-сюр-Мер рядом с Марселем. 22 июля суд Марселя приговорил компанию-судовладельца к штрафу, сумма которого не раскрывается.
Судно Deliver находится под санкциями Евросоюза с февраля 2025 года. Танкер подозревают в том, что он используется для обхода Россией ограничений на продажу нефти.
Задержание танкера Deliver является частью целенаправленной политики Евросоюза по борьбе с так называемым «теневым флотом» России, который, по данным европейских властей, используется для обхода нефтяных санкций. Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее призывал европейские страны усилить давление на этот флот, заявляя, что такие действия сокращают возможности России по финансированию военных операций на Украине.
Подобные задержания, как в случае с танкером Deliver, Франция и другие страны ЕС осуществляют в открытом море, ссылаясь на нарушение морского права и использование подложных флагов. Хотя Россия последовательно называет такие действия незаконными и «пиратством», юридические эксперты отмечают, что процедура последующего препровождения судна в порт для расследования может быть оспорена, но при этом позволяет применять национальное законодательство страны, задержавшей судно. Обычно танкеры, в том числе с нефтью, остаются под арестом на время расследования.