Составлено ИИ-Ассистентъ

Атака на Ахваз, остров Кешм и Бендер-Аббас является продолжением серии американских ударов по Ирану, которые начались после того, как американские военные объекты в регионе подверглись атакам с иранской стороны. 10 июня 2026 года США начали удары по Ирану в ответ на уничтожение американского вертолёта Apache в районе Ормузского пролива. Иранские власти, в свою очередь, заявили об ответном запуске ракет и беспилотников по американским военным объектам. Эти столкновения стали самыми ожесточенными с момента прекращения огня 8 апреля 2026 года и ставят под сомнение заявления о мирных переговорах.

За первые две недели войны погибли 13 американских военных, около 200 получили ранения, а США лишились минимум девяти самолетов на Ближнем Востоке. Иран также понёс серьезные потери: по данным от 2 марта 2026 года, число жертв с начала атаки на Исламскую Республику достигло 555 человек. Кроме того, к 15 марта 2026 года Иран потерял более 56 музеев и культурных объектов, а 40% ударов США и Израиля пришлись на Тегеран. Российская Федерация выражает разочарование тем, что ситуация «деградировала до прямой агрессии», и МИД РФ также заявлял, что удары США серьезно нарушают принципы Устава ООН и международного права.