Четыре человека погибли при ударе США по западу Ирана
Из-за американских ракетных ударов по иранскому городу Ахваз и его окрестностям погибли четыре человека, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на данные местных властей. Атакованный город находится на западе страны.
Сегодня США били по Ирану 13-ю ночь подряд, сообщили в Центральном командовании американских вооруженных сил. Удары продолжались более двух часов. Помимо Ахваза, под обстрел попали остров Кешм и портовый город Бендер-Аббас, где также сообщалось о пострадавших.
Атака на Ахваз, остров Кешм и Бендер-Аббас является продолжением серии американских ударов по Ирану, которые начались после того, как американские военные объекты в регионе подверглись атакам с иранской стороны. 10 июня 2026 года США начали удары по Ирану в ответ на уничтожение американского вертолёта Apache в районе Ормузского пролива. Иранские власти, в свою очередь, заявили об ответном запуске ракет и беспилотников по американским военным объектам. Эти столкновения стали самыми ожесточенными с момента прекращения огня 8 апреля 2026 года и ставят под сомнение заявления о мирных переговорах.
За первые две недели войны погибли 13 американских военных, около 200 получили ранения, а США лишились минимум девяти самолетов на Ближнем Востоке. Иран также понёс серьезные потери: по данным от 2 марта 2026 года, число жертв с начала атаки на Исламскую Республику достигло 555 человек. Кроме того, к 15 марта 2026 года Иран потерял более 56 музеев и культурных объектов, а 40% ударов США и Израиля пришлись на Тегеран. Российская Федерация выражает разочарование тем, что ситуация «деградировала до прямой агрессии», и МИД РФ также заявлял, что удары США серьезно нарушают принципы Устава ООН и международного права.