В Пулково задержали полсотни рейсов более чем на два часа
В петербургском аэропорту Пулково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации. Сейчас он возвращается к обслуживанию рейсов, добавила пресс-служба аэропорта.
Из-за ограничений в аэропорту больше чем на два часа задержали порядка 50 самолетов, добавили в аэропорту. Работники и авиакомпании усиленно работают над тем, чтобы восстановить расписание, отметили там.
Ограничения на прием и выпуск самолетов длились около четырех часов. Сегодня ночью Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке беспилотников. Над областью, по сообщению губернатора Александра Дрозденко, сбиты 59 БПЛА. Глава Петербурга Александр Беглов заявлял, что в городе была атакована гражданская инфраструктура.
Ограничения на полёты в петербургском аэропорту Пулково из-за угрозы атаки беспилотников стали регулярной практикой. Только в 2025 году аэропорт неоднократно приостанавливал работу по этой причине, в том числе 29 января, 9 февраля, 28 апреля, 11 июля, 17 июля, 3 августа, 23 августа, 12 сентября и 8 декабря. Такие меры принимаются для обеспечения безопасности полётов, часто после сообщений об обнаружении или уничтожении беспилотных летательных аппаратов над Ленинградской областью или вблизи города.
В период действия ограничений рейсы могут быть задержаны, отменены или перенаправлены на запасные аэродромы. Например, 11 июля 2025 года из-за атаки беспилотников в Пулково задержали более 40 рейсов, а 12 сентября 2025 года, когда вводился план «Ковер», задержали 48 рейсов, отменили 23 и 12 отправили на запасные аэродромы. Убытки аэропорта от таких перебоев оценивались в 2025 году в 100-150 миллионов рублей.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко регулярно информирует об угрозах атак БПЛА и работе сил ПВО в регионе, что часто предшествует или совпадает по времени с ограничениями в работе Пулково. Обычно такие сообщения сопровождаются призывами сохранять спокойствие и информацией об отсутствии разрушений или пострадавших. Также в периоды угроз атак беспилотников в Санкт-Петербурге и Ленинградской области могут наблюдаться перебои в работе мобильного интернета.