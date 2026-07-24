В Германии предупредили оборонные компании об угрозе диверсий и кибератак
Ведомство по защите Конституции Германии опубликовало инструкцию по безопасности для оборонных компаний. В ней упомянут список Минобороны РФ, в котором указаны европейские предприятия, где производят БПЛА для ударов по России.
В документе подчеркивается, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X назвал объекты в российским списке потенциальными целями для России.
Немецкие спецслужбы оценивают уровень угрозы для оборонных предприятий страны как высокий. В качестве главных рисков ведомство называет попытки шпионажа, подготовку диверсий, фишинговые атаки на сотрудников ВПК в мессенджере Signal и схемы обхода санкций. При этом фактором риска указана не только ситуация на Украине, но и конфликт на Ближнем Востоке — в частности, действия активистов, выступающих против военных поставок.
Для защиты от гибридных угроз контрразведка рекомендовала предприятиям ВПК внедрить засекретить детали проектов, а также регулярно тестировать IT-инфраструктуру на киберустойчивость.
В целом, кибератаки рассматриваются как часть «гибридной войны» России против Запада, включающей также кампании по дезинформации и саботаж на объектах критической инфраструктуры. Киберпреступность, в свою очередь, стала системным риском для бизнеса любого масштаба, при этом промышленный сектор является основной целью для злоумышленников из-за стратегической ценности данных, высокой цены простоя и уязвимости инфраструктуры в условиях внедрения промышленного интернета вещей.
Кибератаки на российские компании значительно выросли: в 2023 году число атак увеличилось вдвое по сравнению с 2022 годом, а в начале 2024 года их количество оказалось в полтора раза больше, чем за весь 2023 год. Среди наиболее частых киберугроз для бизнеса и госсектора указываются массированные DDoS-атаки, выводящие из строя государственные системы и важные социальные ресурсы, фишинг и проникновение вирусов через электронную почту, а также взлом сайтов и приложений с целью шифрования и блокировки данных. Отмечается, что хакеры все чаще применяют вирусы-шифровальщики и деструктивные атаки, целью которых является не выгода, а нанесение ущерба.