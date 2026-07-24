В Германии предупредили оборонные компании об угрозе диверсий и кибератак

Ведомство по защите Конституции Германии опубликовало инструкцию по безопасности для оборонных компаний. В ней упомянут список Минобороны РФ, в котором указаны европейские предприятия, где производят БПЛА для ударов по России.

В документе подчеркивается, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X назвал объекты в российским списке потенциальными целями для России.

Немецкие спецслужбы оценивают уровень угрозы для оборонных предприятий страны как высокий. В качестве главных рисков ведомство называет попытки шпионажа, подготовку диверсий, фишинговые атаки на сотрудников ВПК в мессенджере Signal и схемы обхода санкций. При этом фактором риска указана не только ситуация на Украине, но и конфликт на Ближнем Востоке — в частности, действия активистов, выступающих против военных поставок.

Для защиты от гибридных угроз контрразведка рекомендовала предприятиям ВПК внедрить засекретить детали проектов, а также регулярно тестировать IT-инфраструктуру на киберустойчивость.