В Палате представителей США пообещали скорый визит конгрессменов в Россию

Осенью или зимой этого года Россию планирует посетить делегация американских законодателей, сообщила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна. По ее словам, они собираются обсудить с российскими коллегами вопросы торговли, мирного урегулирования и восстановления двусторонних отношений между странами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst / Reuters Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Госпожа Луна сказала, что не раскрывает точные даты поездки из соображений безопасности, однако пообещала, что визит точно состоится. Не назвала она и число конгрессменов, которые хотят посетить Россию. «Я думаю, что все пройдет по-настоящему хорошо»,— сказала она в интервью ТАСС.

В конце марта с подобным визитом Вашингтон посетила делегация депутатов Госдумы. Поездка состоялась по приглашению госпожи Луны. В состав делегации входили пять человек. По итогам в Кремле назвали визит назвали полезным и важным, а в Госдуме сообщили об «определенном размораживании отношений».

Подробнее — в материале «Ъ» «Между ними тает лед».