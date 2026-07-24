В Палате представителей США пообещали скорый визит конгрессменов в Россию
Осенью или зимой этого года Россию планирует посетить делегация американских законодателей, сообщила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна. По ее словам, они собираются обсудить с российскими коллегами вопросы торговли, мирного урегулирования и восстановления двусторонних отношений между странами.
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Госпожа Луна сказала, что не раскрывает точные даты поездки из соображений безопасности, однако пообещала, что визит точно состоится. Не назвала она и число конгрессменов, которые хотят посетить Россию. «Я думаю, что все пройдет по-настоящему хорошо»,— сказала она в интервью ТАСС.
В конце марта с подобным визитом Вашингтон посетила делегация депутатов Госдумы. Поездка состоялась по приглашению госпожи Луны. В состав делегации входили пять человек. По итогам в Кремле назвали визит назвали полезным и важным, а в Госдуме сообщили об «определенном размораживании отношений».
Подробнее — в материале «Ъ» «Между ними тает лед».
Диалог между представителями властей США и России активизировался в 2025-2026 годах, демонстрируя стремление обеих сторон к восстановлению отношений. В сентябре 2025 года сообщалось о работе над организацией встречи российских парламентариев и конгрессменов США на «нейтральной» территории. В конце октября того же года спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев анонсировал встречу американских конгрессменов с представителями Госдумы, назвав её важным диалогом между парламентами двух стран.
В январе 2026 года член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна получила разрешение от Госдепартамента на визит четырех депутатов Госдумы России в Вашингтон для обсуждения мирного урегулирования российско-украинского конфликта и других вопросов. Хотя сам факт подобных встреч приветствовался Кремлем, на американской стороне в Конгрессе сохраняется сильное негативное отношение к России, и политики, выступающие за диалог, сталкиваются с критикой со стороны коллег.